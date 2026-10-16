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Resumen: Capturan en El Dorado a alias El Banquero, empresario mexicano-israelí condenado en Emiratos Árabes por una presunta estafa de más de 16,7 millones de dólares a un banco.

¡Cayó en El Dorado! Cae alias ‘El Banquero’, acusado de estafar a un banco por más de 16 millones de dólares

La Policía Nacional capturó en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, a alias El Banquero, un empresario de nacionalidad mexicana e israelí requerido por la justicia de Emiratos Árabes Unidos. En ese país fue condenado por estafa, lavado de activos, falsificación y uso de documentos privados falsos.

Según el reporte oficial, el capturado fue identificado como Mikhael Mezrahi, de 61 años. La detención se produjo en la noche del miércoles 14 de octubre, cuando llegó en un vuelo procedente de Madrid, España.

Agentes de Interpol Colombia lo retuvieron después de verificar sus antecedentes en los sistemas de migración, donde apareció una notificación roja emitida por las autoridades de Emiratos Árabes Unidos.

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Tras la captura, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se adelantan los trámites para su posible extradición. De acuerdo con la información conocida, las autoridades de Dubái ya comenzaron a preguntar por su situación.

La Unidad Investigativa del diario El Tiempo estableció que su nombre completo es Mikhael Jaime Shamis Mezrahi, que tiene 62 años y que, según documentos, tiene nacionalidad mexicana, canadiense, libanesa e israelí.

El caso en Dubái

De acuerdo con la investigación, alias El Banquero estaría vinculado a una organización que, mediante maniobras fraudulentas y documentos financieros falsos, habría obtenido más de $16,7 millones de dólares, unos $53.109 millones de pesos colombianos, del Bank of Khartoum.

Se trata de una entidad financiera de Sudán, en África, que tiene más de 100 sucursales en el mundo y cuyo principal accionista es el Dubái Islamic Bank.

Según el expediente conocido por El Tiempo, Shamis Mezrahi y otros implicados habrían simulado operaciones de inversión y financiación en Dubái. También habrían presentado garantías bancarias y organizado reuniones y visitas a proyectos inmobiliarios en esa ciudad para ganarse la confianza del representante del banco.

El dinero habría sido transferido a cuentas de las sociedades Art Lawyers y WYB AG General Trading, esta última vinculada al empresario.

Después, los implicados habrían usado una falsa orden de transferencia por 101 millones de euros para hacer parecer legítima la operación y ganar tiempo. Luego, los fondos se habrían repartido en varias cuentas y enviado al exterior.

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Por estos hechos, la justicia de Emiratos Árabes Unidos lo condenó el 29 de noviembre de 2022 a cinco años de prisión.

Sin embargo, según los registros migratorios, el empresario se fue a España. Allí, la Audiencia Nacional negó su extradición al país árabe al considerar que existió «una absoluta falta de defensa técnica en el procedimiento penal seguido en Emiratos Árabes Unidos».

Ahora, con su captura en Colombia, será la justicia colombiana la que deberá adelantar el trámite correspondiente frente a la solicitud de Emiratos Árabes Unidos.

El nombre de Shamis Mezrahi es conocido desde hace más de dos décadas. Empezó a destacarse como empresario inmobiliario, con negocios en México y Canadá.

Según registros de prensa, en Canadá era dueño de restaurantes, hoteles y limusinas con las que ofrecía planes turísticos en Saint Sauveur, en la provincia de Quebec.

En registros públicos también figura como propietario de la empresa Wybg UK Ltd, con sede en Cardiff, Reino Unido. Esta compañía se dedica a la negociación de contratos de valores y materias primas, a actividades auxiliares de fondos de seguros y pensiones, y a la gestión de fondos.

Además, su nombre ha sido asociado con aportes a campañas políticas en Canadá y con un allanamiento a su vivienda en 2008, en el que se le señalaba como presunto integrante de una organización dedicada al tráfico de marihuana.

Por ahora, alias El Banquero sigue a disposición de la Fiscalía, a la espera de que se definan los trámites de la solicitud de extradición de Emiratos Árabes Unidos.

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