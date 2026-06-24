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    Capturan a presunto sicario vinculado a ataque que dejó dos muertos y seis heridos en Yarumal, Antioquia

    Reportaron la captura de un presunto sicario que sería clave en una investigación por hechos de violencia ocurridos este año en Yarumal.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Capturan a presunto sicario vinculado a ataque que dejó dos muertos y seis heridos en Yarumal, Antioquia

    Resumen: Capturan a presunto sicario señalado de participar en un ataque armado que dejó dos muertos y seis heridos en Yarumal, Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las autoridades capturaron en Yarumal a un presunto sicario señalado de participar en un ataque armado que dejó dos personas muertas y seis más heridas en abril de este año.

    La detención fue realizada por la Policía Nacional mediante una diligencia de allanamiento adelantada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) con apoyo de inteligencia policial.

    El capturado, conocido con los alias de “Cofla” o “Federico”, era requerido por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

    Según las investigaciones, el hombre haría parte de la subestructura Julio César Vargas Torres del Clan del Golfo, organización con presencia en los municipios de Yarumal, Santa Rosa de Osos y Valdivia.

    De acuerdo con las autoridades, este presunto sicario tendría una trayectoria criminal cercana a los cuatro años y cumpliría funciones relacionadas con acciones armadas dentro de la estructura ilegal.

    La captura está relacionada con un hecho violento ocurrido el pasado 19 de abril de 2026 en un establecimiento comercial del sector La 70, en zona urbana de Yarumal. En ese ataque murieron dos personas y otras seis resultaron lesionadas.

    Las investigaciones indican que el crimen estaría asociado a disputas entre grupos delincuenciales por el control territorial y de rentas ilícitas en el norte de Antioquia.

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    Durante el procedimiento judicial, los uniformados incautaron una granada de fragmentación, un arma traumática tipo pistola, un proveedor, un teléfono celular y una libreta con anotaciones que, al parecer, estarían relacionadas con actividades de la organización criminal.

    Las autoridades señalaron que el presunto sicario quedó a disposición de la justicia mientras avanzan las investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos delictivos registrados en esta subregión antioqueña.

    Capturan a presunto sicario vinculado a ataque que dejó dos muertos y seis heridos en Yarumal, Antioquia

    Foto Policía de Antioquia.

    Capturan a presunto sicario vinculado a ataque que dejó dos muertos y seis heridos en Yarumal, Antioquia

    Foto Policía de Antioquia.

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