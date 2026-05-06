¡Cayó en Cali! Interpol captura a extranjero buscado en Chile por millonario robo

Resumen: La Policía Nacional e Interpol retuvieron en Cali a un ciudadano extranjero requerido por las autoridades de Chile por su presunta participación en un millonario robo ocurrido el 29 de enero de 2025 contra una empresa importadora, hecho que habría dejado pérdidas cercanas a los 50.000 dólares. El procedimiento se realizó mediante una notificación roja internacional mientras avanzan los trámites judiciales correspondientes.

La Policía Nacional confirmó la retención de un ciudadano extranjero en la ciudad de Cali, luego de que sobre él pesara una notificación roja de Interpol emitida por las autoridades de Chile por el delito de robo por intimidación.

El procedimiento fue realizado de manera conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y la Interpol, en medio de los controles y labores de verificación adelantadas por las autoridades en la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el ciudadano retenido era requerido por organismos judiciales chilenos por su presunta participación en un hurto registrado el pasado 29 de enero de 2025. Según el reporte oficial, el caso estaría relacionado con el robo a una empresa importadora en territorio chileno.

Las investigaciones apuntan a que el hecho delictivo habría dejado pérdidas cercanas a los 50.000 dólares, motivo por el cual las autoridades de Chile solicitaron apoyo internacional para ubicar y retener al presunto implicado a través de los mecanismos de cooperación judicial e intercambio de información entre países.

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La notificación roja de Interpol es una herramienta utilizada para localizar y detener provisionalmente a personas requeridas por la justicia de otros países, mientras avanzan los procesos correspondientes de extradición o comparecencia ante las autoridades competentes.

Tras la retención en Cali, el ciudadano quedó a disposición de las autoridades encargadas del proceso, mientras se adelantan los trámites judiciales y administrativos definidos en los acuerdos de cooperación internacional.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre la identidad del detenido ni sobre el avance del proceso judicial en Chile. Tampoco se ha informado si el ciudadano permanecía desde hace varios meses en Colombia o si había ingresado recientemente al país.

La Policía Nacional reiteró que este tipo de operativos hacen parte de las estrategias de cooperación internacional para combatir delitos transnacionales y facilitar la ubicación de personas requeridas por diferentes sistemas judiciales alrededor del mundo.