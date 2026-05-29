Cayó en Bogotá alias ‘Chokan’: ciudadano chino señalado de lavar dinero del narcotráfico.

Resumen: En Bogotá fue capturado el ciudadano chino conocido como ‘Chokan’, señalado de integrar una red internacional de lavado de activos del narcotráfico y requerido en extradición por Estados Unidos. El operativo fue realizado por el Ejército y la Fiscalía en el marco de acciones contra economías ilícitas, y según las investigaciones estaría involucrado en el movimiento de capitales ilegales mediante operaciones financieras y activos digitales.

Las autoridades colombianas capturaron en Bogotá a un ciudadano chino identificado como Haibo Zhang, conocido con el alias de ‘Chokan’, quien es requerido en extradición por la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.

El procedimiento fue realizado por tropas del Gaula Militar de la Décima Tercera Brigada del Ejército, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de las operaciones contra las estructuras vinculadas a economías ilícitas.

Según las investigaciones, el extranjero sería uno de los principales integrantes de una organización transnacional que, presuntamente, utilizaba territorio colombiano para movilizar y ocultar recursos de origen ilegal relacionados con actividades de narcotráfico internacional.

Operaciones financieras y activos digitales

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Chokan’ habría desempeñado un papel clave dentro de la estructura criminal, siendo el encargado de coordinar mecanismos destinados a ocultar el origen de grandes cantidades de dinero mediante complejas operaciones financieras tanto dentro de Colombia como en otros países.

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Las indagaciones también permitieron establecer que la organización tendría presencia en Bogotá y en el departamento del Valle del Cauca, desde donde, al parecer, realizaba movimientos de capital a través de transferencias nacionales e internacionales, manejo de efectivo y transacciones con activos digitales.

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Las autoridades sostienen que estas operaciones buscaban dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos, facilitando su circulación dentro del sistema financiero y permitiendo el movimiento de dinero asociado a redes criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Solicitud de extradición

Haibo Zhang es solicitado por la Corte Federal del Distrito de Massachusetts, en Estados Unidos, que emitió una orden de extradición el pasado 20 de mayo de 2026. El ciudadano chino deberá responder por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos ante las autoridades judiciales de ese país.

Tras su captura, el extranjero quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los procedimientos relacionados con la solicitud de extradición presentada por la justicia estadounidense.

La detención representa un nuevo golpe contra las redes dedicadas al movimiento y ocultamiento de recursos ilícitos a nivel internacional, especialmente aquellas que utilizan diferentes mecanismos financieros y tecnológicos para transferir capitales entre varios países y dificultar su rastreo por parte de las autoridades.