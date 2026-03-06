Resumen: Cornare confirmó la presencia de un puma en zona rural de La Unión, Antioquia. Autoridades aclararon que no se trata de un jaguar y pidieron evitar la desinformación.

Alarmas en La Unión por la presencia de un puma en zona rural

La circulación de videos, fotos y mensajes en redes sociales sobre la supuesta presencia de un jaguar en zona rural del Oriente antioqueño generó preocupación entre los habitantes de la vereda El Guarango.

Sin embargo, la autoridad ambiental aclaró que no se trata de ese felino y confirmó que lo que sí se ha registrado es la presencia de un puma en La Unión.

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional Cornare, varios pobladores aseguraban haber visto un felino de gran tamaño acompañado de una cría, e incluso lo relacionaban con la muerte de algunos animales de finca como terneros y carneros. Ante la situación, algunos habitantes pidieron la intervención de la autoridad ambiental para capturar al animal.

No obstante, tras la revisión técnica, expertos descartaron que se tratara de un jaguar.

David Echeverri, jefe de Gestión de Biodiversidad de Cornare, explicó que la presencia de esta especie en el municipio es prácticamente imposible debido a las condiciones geográficas.

“El jaguar se encuentra principalmente en zonas cálidas, por debajo de los 500 o 600 metros sobre el nivel del mar, donde hay presas más grandes. En zonas altas andinas como La Unión nunca se ha registrado su presencia”, señaló el funcionario.

Lea también: 21 años de cárcel para alias ‘El Veneco’ por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Además, aclaró que algunas huellas que han circulado en redes sociales, atribuidas al supuesto felino, en realidad corresponden a huellas de perros.

Lo que sí fue confirmado por la entidad es el avistamiento de un puma en La Unión, un felino que sí habita en diferentes zonas del Oriente antioqueño y que puede desplazarse por áreas boscosas de municipios como El Retiro, La Ceja, Sonsón y el mismo territorio de La Unión.

Como parte del seguimiento, la autoridad ambiental anunció que instalará una cámara trampa en el sector donde se registró el avistamiento. El objetivo es monitorear si el animal continúa transitando por la zona y obtener información técnica que permita tomar decisiones para su manejo.

Desde Cornare reiteraron el llamado a evitar la desinformación y a reportar cualquier avistamiento de fauna silvestre para que los expertos puedan verificar la situación y orientar a la comunidad.

Asimismo, invitaron a la ciudadanía a no ver al puma como una amenaza, sino como un indicador del equilibrio natural de los ecosistemas y de la riqueza ambiental que aún conserva la región.

Más noticias de Antioquia