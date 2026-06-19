Resumen: Se especula que dos de los cabecillas de la banda contraria a "Los Aguilas", Los Lobos llamada Sao-Box, liderada entre otros por Abdón Valencia Cortez, alias "Boxeador", estarían escondiéndose en Medellín

Hombre asesinado en aeropuerto de Guayaquil estaría relacionado con narco «JR» asesinado en Fredonia en 2023

Minuto30.com .- El asesinato de Carlos Alberto Suástegui Villanueva en el aeropuerto de Guayaquil estaría relacionado con la muerte de JR, cabecilla de «los choneros», quien fue asesinado en el municipio de Fredonia, suroeste antioqueño en 2023.

Este es el episodio más reciente de una violenta pugna interna por el control de la organización criminal ‘Los Águilas’, facción alineada a ‘Los Choneros’ de alias «fito» y alias «javi» expulsado de Colombia por Migración.

El origen de la disputa territorial

La fragmentación de la banda comenzó tras el asesinato de Junior Roldán, alias «JR», cabecilla de Los Choneros, ocurrido en mayo de 2023 en el suroeste antioqueño de Colombia y cuyo cuerpo por «robado» del Cementerio de envigado en septiembre del mismo año. Tras su muerte, el liderazgo se dividió y generó una sangrienta disputa entre dos bandos:

Facción de alias «Gordo Candela»: Asumió el control de sectores como Virgen de Fátima, Taura y el kilómetro 26 y se presume habrpia mandado a cometer el asesinato de Suástegui.

Facción de Carlos Alberto Suástegui Villanueva: Mantuvo su influencia en los cantones de El Triunfo y La Troncal.

La organización criminal, Los Águilas, que lideraba Junior Roldán, es una de las dos grandes facciones que conforman Los Choneros, cuyo liderazgo recae en alias «Fito» y su hermano alias «Javi», quien fue expulsado de Colombia la noche del jueves 18 de junio de 2026.

El atentado en el aeropuerto de Guayaquil

El miércoles 17 de junio, Suástegui retornó a Ecuador tras haber viajado a Punta Cana el 12 de junio. Llegó a Guayaquil en un vuelo procedente de República Dominicana con escala en Panamá cerca de las 5:00pm, acompañado de su cuñada.

Los sicarios son dos adolescentes de 14 y 15 años llegaron a la terminal aérea en un vehículo rojo a las 16:10 y esperaron a su objetivo. Cuando Suástegui salió, abrieron fuego, hiriéndolo a él y al conductor contratado para recogerlo.

La tarde del jueves 18 de junio, ambos menores fueron procesados por el delito de asesinato durante una audiencia de flagrancia.

Dos menores habrpian cometido el ataque contra Suástegui en el Aeropuerto de Guayaquil. Fotos publicadas por John Reimberg, ministro del Interior Dos menores habrpian cometido el ataque contra Suástegui en el Aeropuerto de Guayaquil. Fotos publicadas por John Reimberg, ministro del Interior

El misterioso traslado del cuerpo de Suástegui

Tras recibir los impactos de bala, Suástegui no murió de inmediato, prueba de ello es que sus allegados intentaron ingresarlo a varios hospitales de Guayaquil sin éxito.

El conductor del vehículo fue obligado a trasladarlo hasta un establecimiento nocturno en el cantón Durán.

Allí, fueron interceptados por guardaespaldas fuertemente armados en dos vehículos blindados de alta gama, quienes realizaron un transbordo para llevar a Suástegui hacia El Triunfo.

La víctima falleció durante este trayecto. Sus propios acompañantes ingresaron el cadáver a la morgue de El Triunfo, de donde fue retirado posteriormente por sus familiares para ser velado.

Fuentes policiales vinculan a Suástegui con otros hechos violentos, destacando un ataque armado contra un bus en la vía El Triunfo–Bucay el 13 de marzo, que dejó cinco muertos. Una de las víctimas de ese ataque habría tenido conflictos previos y presentado una denuncia contra la estructura de Suástegui.

El legado de alias JR: profanación y lavado de millones

El impacto de alias JR continúa generando estragos a nivel transnacional, tanto en el manejo de sus restos como en el rastro de sus finanzas:

Profanación: En septiembre de 2023, la tumba de JR en el cementerio de Envigado (Colombia) fue profanada y su cuerpo robado. Hasta la fecha, se desconoce su paradero.

Lavado de activos: La Fiscalía investiga una red de lavado de dinero operada por los familiares de JR, estimando que entre 2020 y 2024 se blanquearon más de 3 millones de dólares a través de depósitos financieros y negocios.

Captura de su viuda: En enero de 2025, Leidi Tatiana R. H. (esposa de JR, con nacionalidades colombiana y ecuatoriana) fue detenida. Tenía una alerta roja de Interpol y es acusada por la Fiscalía de Ecuador de ingresar presuntamente más de 1.8 millones de dólares al sistema financiero mediante la empresa Vicmarent S.A.S.

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Se especula que dos de los cabecillas de la banda contraria a «Los Aguilas», Los Lobos llamada Sao-Box, liderada entre otros por Abdón Valencia Cortez, alias «Boxeador», estarían escondiéndose en Medellín.