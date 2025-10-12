Resumen: Tras nueve meses de investigación, las autoridades capturaron a alias “Cocheche”, un homicida que operaba en el cerro de Usaquén utilizando refugios subterráneos y una red de campaneros para evadir la justicia. El criminal había cometido varios homicidios, incluido uno registrado en video, y controlaba la zona con amenazas a los vecinos. La captura se logró mediante un operativo encubierto que permitió cercarlo sin poner en riesgo a civiles, destacando la importancia del trabajo conjunto entre Policía, Fiscalía y la colaboración ciudadana.

¡Cayó el terror del cerro de Usaquén! Así se dio la captura del homicida que operaba con refugios y campaneros

Tras nueve meses de seguimiento minucioso, las autoridades capturaron a alias ‘Cocheche’, señalado de ser el responsable de varios homicidios en la localidad de Usaquén. El criminal había logrado mantenerse oculto gracias a un complejo sistema de vigilancia compuesto por “campaneros” y escondites subterráneos en el cerro, que le permitían evadir los operativos de la Policía Metropolitana.

‘Cocheche’ fue protagonista de uno de los homicidios más impactantes en Bogotá recientemente, registrado en video mientras, tras compartir un momento con un amigo en un bar, le quitaba la vida. La víctima era uno de los cabecillas de la banda a la que pertenecía el delincuente, a quien Cocheche consideraba su competencia en el liderazgo del grupo. Este fue el segundo homicidio confirmado que se le atribuye.

Su residencia principal estaba en el barrio Villa Nidia, una zona de difícil acceso en la parte alta del cerro de Usaquén. Allí controlaba la zona y utilizaba tres viviendas, una de ellas como centro de acopio de estupefacientes. Los vecinos, atemorizados por sus amenazas y reputación, conocían sus escondites pero evitaban reportarlo.

Durante los meses de investigación, los uniformados realizaron patrullajes encubiertos, vigilancia con drones y múltiples intentos de aproximación, sin éxito inicial. Cocheche había construido fosas subterráneas que utilizaba para desaparecer rápidamente cuando los “campaneros” alertaban sobre movimientos sospechosos, lo que complicaba cada intento de captura.

Finalmente, una operación coordinada logró cercarlo completamente desde la parte trasera del cerro. Simulando un procedimiento rutinario, los agentes pudieron controlarlo y trasladarlo a la estación de Policía de Usaquén, donde se ejecutó la orden de captura.

El secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, destacó que esta captura se suma a los esfuerzos de la Policía y la Fiscalía para disminuir los homicidios en la ciudad. Hasta la fecha, cerca de 400 homicidas han sido detenidos este año en Bogotá, y cuatro de cada diez homicidios están relacionados con hechos de intolerancia.

La administración distrital reiteró el llamado a la ciudadanía a promover la convivencia y evitar que decisiones equivocadas conviertan a personas comunes en criminales, destacando la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención del delito.