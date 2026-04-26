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Resumen: En Medellín fue capturado alias 'Duber', señalado como presunto cabecilla de una estructura dedicada al hurto de relojes de alta gama en sectores como El Poblado y Buenos Aires. La detención se logró tras varias semanas de seguimiento por denuncias de hurtos violentos. En el operativo fueron incautadas tres armas de fuego y elementos presuntamente relacionados con los robos. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía por hurto agravado y porte ilegal de armas.

¡Cayó el terror de los relojes de lujo! Capturan en Medellín a alias ‘Duber’ con tres armas de fuego

En Medellín fue capturado alias ‘Duber’, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de una estructura delincuencial dedicada al hurto de relojes de alta gama en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el operativo se realizó en el marco de labores de seguimiento que venían desarrollándose desde hace varias semanas, tras múltiples denuncias de ciudadanos víctimas de hurtos bajo modalidades violentas.

Operación en zonas estratégicas de la ciudad

Según el reporte preliminar, esta estructura criminal tendría presencia en sectores como El Poblado y el barrio Buenos Aires, donde presuntamente se enfocaban en identificar a sus víctimas en espacios de alta afluencia, especialmente zonas exclusivas o con presencia de turistas.

Posteriormente, los señalados interceptaban a las personas para despojarlas de relojes de lujo y otros elementos de valor, en hechos que han sido objeto de investigación por parte de las autoridades.

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Durante el procedimiento de captura, alias ‘Duber’ habría sido encontrado en posesión de tres armas de fuego, además de varios elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con recientes hurtos ocurridos en la ciudad.

Avance en las investigaciones

Las autoridades indicaron que esta captura representa un avance dentro de las acciones contra el hurto en Medellín, aunque recalcaron que el proceso investigativo continúa con el objetivo de identificar y ubicar a otros posibles integrantes de la organización criminal.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto agravado.

Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente este tipo de hechos, con el fin de fortalecer las investigaciones y contribuir a la desarticulación de estructuras dedicadas a este tipo de delitos en la capital antioqueña.