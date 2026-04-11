Resumen: En Cali fue capturado un hombre señalado de estar involucrado en el asesinato de un músico de la orquesta de Willy García, ocurrido el 17 de marzo en el centro de la ciudad. El detenido fue identificado por las autoridades, mientras avanza la investigación para dar con otros presuntos responsables. Además, se mantiene activa una recompensa por información que permita nuevas capturas en el caso.

¡Cayó el presunto asesino! Capturan a alias ‘El Enfermero’ por el crimen de músico de Willy García

En Cali fue capturado uno de los presuntos responsables del asesinato de un músico de la orquesta del salsero Willy García, hecho ocurrido el pasado 17 de marzo en el centro de la ciudad. La detención representa un avance en la investigación que adelantan las autoridades para esclarecer este crimen que generó impacto en el ámbito cultural.

El procedimiento se llevó a cabo en el sur de la capital del Valle del Cauca, en el sector de Bochalema, donde unidades de investigación lograron ubicar a un hombre señalado por su presunta participación en el homicidio.

De acuerdo con la información oficial, el capturado ha sido identificado como Juan Esteban Sánchez Valencia, quien es señalado como presunto implicado en el asesinato de Luder Quiñones, músico vinculado a la agrupación del reconocido salsero Willy García.

El crimen se registró en vía pública, en el sector de Bretaña, zona centro de Cali, donde la víctima fue atacada con arma de fuego, perdiendo la vida en el lugar de los hechos. Desde entonces, las autoridades han venido adelantando labores investigativas para dar con los responsables.

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En medio del proceso judicial, se conoció que el detenido sería conocido con los alias de “El Sarco” o “El Enfermero”, y su captura se produjo tras labores de seguimiento e inteligencia que permitieron ubicarlo en el sur de la ciudad.

Las autoridades han indicado que, pese a este avance, la investigación continúa abierta, ya que aún faltarían por capturar otras personas que habrían participado en el hecho. Por esta razón, se mantiene activa una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los demás implicados.

El caso ha sido seguido de cerca por las autoridades locales debido a la gravedad del crimen y al impacto que tuvo en el sector musical de la ciudad, donde la víctima era reconocida por su trabajo como percusionista.

Finalmente, los organismos de seguridad reiteraron que continúan las labores investigativas para esclarecer completamente lo ocurrido y lograr la judicialización de todos los responsables del homicidio.