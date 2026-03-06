Resumen: Un hombre conocido como ‘El Monstruo de Latinoamérica’ fue extraditado desde Argentina a Colombia para enfrentar cargos por explotación sexual y abuso de menores en Cali, tras investigaciones que involucraron cooperación internacional entre varias autoridades.

¡Cayó el horror! Extraditan a Colombia a ‘El Monstruo de Latinoamérica’: sus víctimas eran niños en Cali

En un operativo coordinado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, las autoridades colombianas materializaron la extradición de un hombre conocido como ‘El Monstruo de Latinoamérica’, quien permanecía detenido en Argentina desde el pasado 2 de octubre de 2024. La acción se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y con el acompañamiento de funcionarios de distintas entidades nacionales e internacionales.

El extraditado es requerido por la Fiscalía General de la Nación por varios delitos de extrema gravedad, entre ellos explotación sexual comercial de menores de 18 años con agravantes, acto sexual violento y acceso carnal abusivo con menores de 14 años, hechos que habrían ocurrido en diversas circunstancias.

De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades colombianas, el hombre habría arrendado múltiples apartamentos en la ciudad de Cali, donde presuntamente trasladaba a niños, niñas y adolescentes para someterlos a conductas de explotación sexual, algunas de ellas con animales, a cambio de dinero. Estos actos hicieron que su captura se convirtiera en una prioridad para los organismos de justicia y seguridad del país.

La detención en Buenos Aires fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia, las autoridades argentinas, INTERPOL, el Departamento de Investigaciones de Seguridad Interna (HSI) de Estados Unidos y Migración Colombia, dentro del marco de cooperación policial internacional. Este esfuerzo coordinado permitió que el individuo fuera localizado, detenido y trasladado a Colombia sin incidentes.

Con la extradición, el ciudadano queda a disposición de las autoridades judiciales colombianas, quienes continuarán con las investigaciones y adelantarán el proceso judicial correspondiente para que responda por los delitos que se le imputan.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación de riesgo que afecte a los menores y contribuir a la prevención de este tipo de delitos.