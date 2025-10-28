¡Cayó el fugitivo! Capturan al presunto asesino de Paula Andrea Quintana tras semanas de búsqueda

Resumen: Tras semanas de seguimiento, las autoridades capturaron en una vereda de Santander a César Augusto Urrego, señalado como el presunto responsable del feminicidio de Paula Andrea Quintana en Bosa. El hombre, que habría intentado huir con ayuda de un familiar, fue detenido por la Sijín de Bogotá y enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial.

La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de Seguridad, logró la captura de César Augusto Urrego, señalado como el presunto autor del feminicidio de Paula Andrea Quintana, ocurrido el pasado 7 de septiembre en la localidad de Bosa, al sur de la capital.

Según las autoridades, Urrego había huido de la ciudad tras el crimen y se refugió en la vereda Las Nutrias, del municipio de Bolívar (Santander), donde fue ubicado y detenido gracias a labores de inteligencia de la Sijín de la Policía y a la información entregada por la ciudadanía.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría ingresado a la vivienda de su expareja sentimental, donde amordazó a la madre y al hijo de la víctima, para luego asesinar a Paula Andrea mediante asfixia mecánica. Tras cometer el crimen, habría intentado incendiar la residencia con el fin de borrar evidencias.

Una vez recopilado el material probatorio, la Fiscalía solicitó una orden de captura judicial, que fue ejecutada en el departamento de Santander. El detenido deberá responder por los delitos de feminicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, acceso carnal violento, acto sexual violento y hurto agravado y calificado.

Las autoridades confirmaron además que Urrego cuenta con antecedentes por violencia intrafamiliar, falsedad en documento privado y lesiones personales, lo que refuerza el historial de comportamientos violentos que ya enfrentaba. Tras su captura, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Con esta captura, las autoridades informaron que en lo que va de 2025 han sido esclarecidos 17 casos de feminicidio en Bogotá, reflejando un avance en la respuesta judicial frente a la violencia de género.