Bogotá enfrenta riesgo de apagones por retrasos en proyectos eléctricos

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Bogotá podría enfrentar apagones desde 2026 por la parálisis de tres proyectos eléctricos clave. Autoridades advierten que el racionamiento afectaría zonas del norte y occidente de la ciudad.

El Concejo de Bogotá lanzó una seria alerta sobre el riesgo de apagones o incluso de racionamiento eléctrico que podría enfrentar la capital desde 2026, si no se destraban con urgencia los proyectos de transmisión de energía que abastecen al centro del país.

Durante un debate, la concejal María Victoria Vargas advirtió que, de mantenerse la falta de infraestructura, la ciudad podría verse en aprietos para garantizar la energía necesaria para su crecimiento, afectando incluso grandes obras como el Metro de Bogotá o el Regiotram.

Por su parte, Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá (GEB), confirmó que ya existen restricciones de acceso de energía en el norte y occidente de la capital.

Lea también: Mujer saltó al río Bogotá con su bebé en brazos: uniformados evitaron una tragedia

El alcalde Carlos Fernando Galán ha insistido desde hace más de un año en que las advertencias deben tomarse en serio, ya que la falta de nuevas redes no solo amenaza la estabilidad energética, sino que ya está afectando la inversión industrial y de vivienda en Bogotá.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Los municipios más vulnerables ante posibles cortes serían Tocancipá, Sesquilé, Gachancipá, Chía, Funza, Tabio y Tenjo, donde ya se presentan limitaciones en el suministro.

Aunque servicios críticos como hospitales y transporte público tendrían prioridad, varias zonas residenciales podrían enfrentar apagones en horas pico si no se agilizan las obras de transmisión.

Más noticias de Bogotá