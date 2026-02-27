Resumen: En Cali, alias ‘El Flaco’ fue capturado en flagrancia por la Policía mientras abastecía rutas de microtráfico en las comunas 3 y 14. En su vivienda, las autoridades encontraron drogas, armas, cartuchos y un chaleco balístico ocultos sobre la estufa de la cocina. El detenido, sin antecedentes judiciales, fue puesto a disposición de la Fiscalía por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

¡Cayó ‘El Flaco’ en Cali! Escondía drogas y armas en el techo de su cocina

En un operativo coordinado por la Unidad Nacional de Intervención Policial (Unipol), las autoridades lograron la captura en flagrancia de un hombre conocido como alias ‘El Flaco’, presuntamente vinculado al suministro de drogas y armas de fuego en las comunas 3 y 14 de Cali. Según informó la Policía Metropolitana, el detenido movilizaba sustancias estupefacientes y armamento que afectaban la seguridad de entornos residenciales, poniendo en riesgo especialmente a niños, niñas y adolescentes.

El seguimiento realizado por las unidades de inteligencia policial permitió ubicar la residencia del sospechoso en el barrio Meléndez, comuna 18, al sur de Cali. Durante el allanamiento, los uniformados encontraron drogas y armas de fuego escondidas en un lugar inusual: sobre el techo de la cocina, cerca de la estufa y a pocos metros de ollas y un pequeño mesón, un método que aparentemente usaba para evadir la detección.

Entre los elementos incautados se encuentran más de 600 dosis de estupefacientes, dos armas de fuego, 20 cartuchos de distintos calibres, un proveedor para pistola, un chaleco balístico, utensilios para dosificación de drogas y dinero en efectivo, presuntamente producto de la actividad ilícita. La operación impidió que estas sustancias y armas llegaran a los barrios donde operaba, frenando rutas de microtráfico que afectaban a la comunidad.

Alias ‘El Flaco’, de entre 20 y 25 años, operaba distribuyendo drogas y armas en zonas residenciales de las comunas 3 y 14, poniendo en riesgo especialmente a niños, niñas y familias, según indicó el coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrenta investigaciones por los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. La Policía destacó que la acción demuestra la efectividad de la inteligencia y coordinación entre unidades operativas para neutralizar amenazas a la seguridad ciudadana y proteger a los sectores más vulnerables de la ciudad.

Este procedimiento se suma a las estrategias de la Policía de Cali para desarticular redes de microtráfico y garantizar la seguridad en barrios afectados por el consumo y comercialización de drogas, así como el control de armas de fuego que podrían ser utilizadas para delitos violentos.