Resumen: Un oso andino, también llamado oso de anteojos, fue registrado en el predio de conservación El Danubio, en Cali, mediante 120 cámaras trampa instaladas en el marco de un convenio con el Instituto Alexander von Humboldt y Conservación Internacional, evidenciando el buen estado de los ecosistemas y la presencia de fauna clave para la regeneración de los bosques.

¡Captado por cámaras trampa! Cali celebra la presencia de oso andino en sus predios de conservación

La presencia de un oso andino, también conocido como oso de anteojos, fue confirmada en la zona rural de Cali, mediante el monitoreo con cámaras trampa instaladas en predios de conservación. El registro se realizó específicamente en el predio El Danubio, y se considera un indicador del estado de conservación de los ecosistemas estratégicos de la ciudad.

El hallazgo se logró gracias a la instalación de 120 cámaras trampa, en el marco de un convenio de cooperación técnica con el Instituto Alexander von Humboldt y Conservación Internacional, orientado a fortalecer el seguimiento de la biodiversidad en ecosistemas urbanos y rurales de Cali.

Las cámaras trampa se distribuyen en diferentes áreas de la ciudad, incluyendo ecosistemas de bosque seco, andino y subandino, con el objetivo de registrar la presencia de fauna y evaluar la efectividad de las estrategias de conservación en curso. La información obtenida permite conocer la ubicación de especies clave y facilita el análisis de patrones de comportamiento y distribución dentro de estos ecosistemas.

El oso de anteojos, el “jardinero de los bosques”

El oso andino cumple un papel fundamental en la regeneración de los bosques. Al desplazarse, genera claros que permiten la entrada de luz, lo que facilita la germinación de nuevas plántulas. Además, actúa como dispersor de semillas, contribuyendo a la recuperación y el mantenimiento de los ecosistemas, lo que le ha valido el apelativo de “jardinero de los bosques”.

La detección de este ejemplar indica que los ecosistemas donde habita todavía mantienen funciones ecológicas importantes, como la regeneración natural del bosque y la dispersión de semillas, procesos clave para la preservación de la biodiversidad.

Implicaciones para la conservación en Cali

El registro del oso andino evidencia la importancia de mantener programas de monitoreo ambiental que permitan conocer la fauna presente en los ecosistemas urbanos y rurales. Las cámaras trampa proporcionan datos precisos sobre la presencia y comportamiento de especies emblemáticas, lo que sirve para orientar medidas de manejo ambiental, restauración de ecosistemas y estrategias de educación ambiental dirigidas a la comunidad.

Este tipo de registros también permite identificar áreas estratégicas para la protección de la biodiversidad y contribuye a garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales que abastecen a la población de Cali, incluyendo la regulación hídrica y la conservación de los bosques que actúan como fuentes de agua.