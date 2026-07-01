Resumen: Las autoridades capturaron en Itagüí a alias 'Dogui', presunto integrante del GDCO El Ajizal, y a alias 'Julio', señalado de participar en el tráfico de drogas sintéticas. Durante los operativos también fueron incautadas cerca de 2.000 dosis de tusi avaluadas en más de 60 millones de pesos y un revólver que será analizado por su posible relación con hechos violentos en el municipio.

¡Cayó ‘Dogui’! Capturan a presunto sicario de El Ajizal y decomisan millonario cargamento de tusi

Las autoridades adelantaron una serie de operativos en Itagüí que permitieron afectar a una estructura señalada de participar en el tráfico de drogas sintéticas y de ejercer control sobre rentas ilegales en la vereda El Ajizal. Como resultado de las acciones fueron capturados dos presuntos integrantes de esta red delincuencial, entre ellos alias ‘Dogui’, investigado por su posible participación en hechos violentos ocurridos en el municipio.

Uno de los procedimientos permitió la captura de alias ‘Julio’, señalado de integrar una organización dedicada al expendio de drogas sintéticas. Durante la diligencia fueron incautadas cerca de 2.000 dosis de tusi, cuyo valor comercial superaría los 60 millones de pesos.

Según la información oficial, el estupefaciente era distribuido en diferentes presentaciones y con figuras llamativas, una modalidad que, de acuerdo con las autoridades, buscaba captar consumidores, especialmente menores de edad.

Las investigaciones señalan que esta organización estaría relacionada con las disputas por el control de las rentas ilegales en la vereda El Ajizal, una zona que en los últimos meses ha registrado episodios de violencia asociados al microtráfico.

Alias ‘Dogui’ fue capturado durante labores de patrullaje

En un segundo operativo desarrollado en la vereda Los Gómez, uniformados que realizaban labores de vigilancia observaron a un hombre que intentó escapar al notar la presencia policial.

Tras una persecución, los agentes lograron interceptarlo e identificarlo como Edwin Tabares, de 27 años, conocido con el alias de ‘Dogui’, quien, según las autoridades, hace parte del Grupo de Delincuencia Común Organizada (GDCO) El Ajizal.

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Durante el registro le fue encontrado un revólver oculto en la pretina del pantalón junto con cinco cartuchos listos para ser accionados.

Las autoridades sostienen que alias ‘Dogui’ presuntamente cumplía funciones relacionadas con la ejecución de homicidios dentro de la organización criminal. Además, el arma incautada será sometida a estudios balísticos para establecer si fue utilizada en recientes hechos sicariales registrados en Itagüí.

La Alcaldía informó que, con los avances de la investigación, se logró esclarecer el homicidio de alias ‘Colombia’, considerado uno de los principales cabecillas delincuenciales del municipio, un crimen que estaría relacionado con las disputas por el control del microtráfico.

Sobre el arma incautada, el alcalde Diego Torres manifestó:

«Ese revolver hoy hace parte de un esquema de investigación balístico por parte de medicina legal, y que en próximos días nos podrá dar una respuesta clara desde la predisposición que hoy tenemos, que fue utilizado en múltiples homicidios al interior de nuestra ciudad».

Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra alias ‘Dogui’, quien deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Balance de la ofensiva contra el microtráfico

La administración municipal señaló que estos resultados hacen parte de la estrategia conjunta entre la Secretaría de Seguridad, la fuerza pública y la Fiscalía para combatir las estructuras criminales que operan en Itagüí.

«Gracias a la articulación de nuestra Secretaría de Seguridad, fuerza pública y Fiscalía, además de un importante componente tecnológico que este año llegará a más de 1.200 cámaras de seguridad y un fuerte despliegue de investigación judicial, solo en 2026 hemos capturado a 396 personas por diferentes delitos e incautado 14 armas de fuego», aseguró el alcalde Diego Torres.

Como parte del balance entregado por la Alcaldía, durante 2026 también han sido incautadas 50.978 dosis de marihuana, 4.909 dosis de cocaína, 6.855 dosis de base de coca, 2.267 dosis de bazuco y 2.014 dosis de drogas sintéticas, en el marco de las acciones para combatir el microtráfico en el municipio.