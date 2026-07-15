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Resumen: Tropas de la Cuarta Brigada del Ejército capturaron a un presunto integrante del GDCO Carne Rancia durante un combate de encuentro en Ciudad Bolívar, Antioquia. En el operativo fueron incautados una subametralladora Mini Uzi, munición y varias dosis de estupefacientes, elementos con los que las autoridades buscan afectar las capacidades de esta estructura ilegal en el Suroeste antioqueño.

¡Cayó con Mini Uzi y droga! Capturan a presunto integrante del GDCO Carne Rancia en Ciudad Bolívar

Un operativo adelantado por tropas del Ejército Nacional permitió la captura de un presunto integrante del Grupo Delincuencial Organizado (GDCO) Carne Rancia, durante un combate de encuentro registrado en zona rural del municipio de Ciudad Bolívar, en el Suroeste antioqueño.

La operación fue desarrollada por uniformados del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, perteneciente a la Cuarta Brigada, en el sector conocido como Filo de Hambre, donde las tropas sostuvieron un enfrentamiento contra integrantes de esta estructura ilegal.

Captura e incautación de elementos

Como resultado de la acción militar, las autoridades reportaron la captura de un hombre señalado de pertenecer al grupo delincuencial organizado.

Durante el procedimiento también fueron incautados varios elementos que, según el reporte oficial, afectarían la capacidad armada y las actividades ilícitas de esta estructura.

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Entre los elementos encontrados se encuentra una subametralladora Mini Uzi, un proveedor, munición calibre 9 milímetros y varias dosis de sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, bazuco y marihuana.





Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procesos de judicialización e investigación.

Operativos contra estructuras ilegales en Antioquia

De acuerdo con el Ejército Nacional, la acción hace parte de las operaciones que se adelantan en el Suroeste antioqueño con el objetivo de afectar el accionar de grupos delincuenciales que tienen presencia en la zona.

Las tropas de la Cuarta Brigada señalaron que continuarán realizando labores militares para enfrentar las actividades ilegales, proteger a la población civil y fortalecer las condiciones de seguridad en los municipios del departamento.

Las autoridades también reiteraron que mantienen desplegadas operaciones contra organizaciones criminales con el propósito de reducir su capacidad operativa y afectar las economías ilícitas que sostienen su funcionamiento.