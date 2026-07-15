¡Adiós a una ‘olla’! Tumban vivienda abandonada que usaban para vender droga en La Unión

Resumen: La Gobernación de Antioquia demolió una vivienda ubicada en el sector El Edén de La Unión, señalada por la comunidad como un punto utilizado para actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes. La estructura había sido intervenida previamente por las autoridades y, según el reporte oficial, en ella se habían realizado incautaciones y una captura. Con esta acción, el departamento completó 53 focos de inseguridad demolidos desde 2024.

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La Gobernación de Antioquia realizó una nueva intervención contra espacios identificados como focos de inseguridad en el departamento. Esta vez, la acción se desarrolló en el municipio de La Unión, donde fue demolida una vivienda que, según las autoridades y la comunidad, era utilizada presuntamente para actividades relacionadas con la comercialización de estupefacientes.

La estructura intervenida estaba ubicada en el sector El Edén, frente a la plaza de mercado del municipio. Se trataba de una vivienda de un solo nivel construida en ladrillo, con cubierta de teja de zinc, que se encontraba en estado de abandono y presentaba acumulación de residuos, situación que también había generado afectaciones en las condiciones de salubridad del entorno.

Un inmueble señalado por la comunidad

De acuerdo con la información entregada por la Gobernación de Antioquia, el lugar había sido objeto de operativos adelantados por la Policía Nacional, en los que se realizaron incautaciones de sustancias estupefacientes y fue capturada una persona por el delito de tráfico de drogas.

El director Operativo de la Seguridad de Antioquia, coronel (r) José Edilberto Lesmes Beltrán, explicó que el inmueble representaba una problemática para los habitantes del sector debido a las actividades que, presuntamente, se desarrollaban allí.

“Este inmueble ya había sido objeto de allanamientos y operativos por parte de la Policía Nacional, en los que fueron incautadas importantes cantidades de sustancias estupefacientes y capturada una persona por el delito de tráfico de drogas. Además, la estructura se había convertido en un foco de proliferación de roedores, generando serios problemas de salubridad para los vecinos”, señaló el funcionario.

Según relatos de residentes del sector, al lugar ingresaban personas desconocidas, especialmente durante la noche, lo que generaba preocupación entre comerciantes y habitantes cercanos por posibles actividades relacionadas con economías ilegales.

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La estrategia contra focos de inseguridad en Antioquia

Con la demolición realizada en La Unión, la Gobernación de Antioquia completó 53 intervenciones de este tipo desde 2024, como parte de una estrategia enfocada en eliminar espacios que son considerados puntos críticos de seguridad en diferentes municipios.

La administración departamental ha desarrollado estas acciones en localidades como Amagá, donde se han intervenido 18 inmuebles; Guarne, con seis; Sonsón, con seis; Yarumal, con cinco; Copacabana, con cuatro; Rionegro, con tres; Abejorral, con tres; Ciudad Bolívar, con tres; Amalfi, con dos; además de Bello, Cocorná y La Unión, con una intervención cada uno.

Trabajo conjunto con la Alcaldía de La Unión

Desde la administración municipal destacaron la importancia de recuperar espacios que generan preocupación entre los ciudadanos y devolverlos a la comunidad en mejores condiciones.

La alcaldesa de La Unión, Carmen Judith Valencia Moreno, aseguró que este tipo de acciones representan un respaldo para los municipios que buscan mejorar las condiciones de seguridad en sus territorios.

“Gracias al trabajo conjunto entre la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal logramos devolverle a la comunidad un espacio limpio y seguro. Para nosotros, como mandatarios, este tipo de intervenciones representan un respaldo muy importante, porque muchas veces la comunidad siente desesperanza al ver que inmuebles abandonados terminan siendo utilizados por la delincuencia”, expresó.

Con esta intervención, las autoridades buscan reducir espacios que puedan ser aprovechados para actividades ilegales y fortalecer la percepción de seguridad en zonas donde la comunidad había manifestado preocupación.