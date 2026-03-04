Resumen: Alias ‘Jhon Z’, adolescente con antecedentes por hurto y evasión de centros preventivos, fue aprehendido en Bogotá por su presunta participación en el homicidio de una menor de 16 años. El hecho ocurrió en junio de 2025 en el parque Óscar, en medio de un altercado vinculado a disputas territoriales. La captura se realizó en un centro de protección entre Tabio y Cajicá, y forma parte del seguimiento de las autoridades a los casos de homicidio cometidos por menores de edad.

¡Cayó ‘Jhon Z’! Lo señalan por el homicidio de una menor durante una disputa territorial en Bogotá

Un adolescente conocido con el alias de ‘Jhon Z’ fue aprehendido por las autoridades por su presunta responsabilidad en el homicidio de una menor de 16 años ocurrido en junio de 2025. La acción fue adelantada por la Policía de Bogotá, a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Infancia y Adolescencia.

El caso se remonta a un hecho violento registrado en el parque Óscar, ubicado en la localidad de Los Mártires. Según las indagaciones, ambos adolescentes se encontraban en medio de una discusión que terminó en una agresión con arma cortopunzante. La víctima sufrió múltiples heridas durante el altercado.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el enfrentamiento estaría relacionado, al parecer, con disputas por el control territorial para la comercialización de estupefacientes en el sector.

Procedimiento y antecedentes

La aprehensión se materializó en un centro de protección situado sobre la vía que comunica a los municipios de Tabio y Cajicá. De acuerdo con la información oficial, el señalado es de nacionalidad extranjera.

Las autoridades indicaron que el adolescente registra anotaciones por el delito de hurto correspondientes a los años 2024 y 2025. Asimismo, presenta antecedentes de evasión reiterada de centros preventivos en los que había permanecido previamente.

Cifras sobre homicidios cometidos por adolescentes

En el balance entregado por la Policía, se informó que durante 2024 fueron aprehendidos 28 adolescentes por el delito de homicidio. En 2025 la cifra ascendió a 34 casos, lo que representa un incremento de seis aprehensiones, equivalente al 21 %. En lo corrido del presente año, seis menores de edad han sido aprehendidos por este delito.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho que afecte la convivencia o constituya un delito a través de la Línea de Emergencias 123, señalando que la denuncia oportuna es determinante para avanzar en los procesos investigativos y judiciales.