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Resumen: Capturan a alias Toco, cabecilla del GDO Robledo, señalado de liderar rutas de narcotráfico internacional desde Medellín.

El más buscado del GDO Robledo fue capturado: cayó el máximo cabecilla alias ‘Toco’

La captura de alias ‘Toco’, señalado como uno de los principales cabecillas del crimen organizado en Medellín, marca un nuevo golpe contra estructuras dedicadas al narcotráfico con alcance internacional.

El operativo se llevó a cabo en zona rural del municipio de San Roque, Antioquia, tras labores de inteligencia y seguimiento por parte de las autoridades.

En la acción participaron la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la administración distrital. Según información oficial, el detenido lideraba una organización con injerencia en varias comunas de la capital antioqueña, donde se le atribuyen diferentes actividades delictivas.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Toco’ habría coordinado el envío de estupefacientes hacia destinos internacionales como Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Para estas operaciones, presuntamente utilizaba rutas marítimas y mecanismos logísticos que incluían embarcaciones rápidas y transporte en contenedores.

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Las autoridades indicaron que el capturado tendría una trayectoria criminal de más de dos décadas y estaría vinculado a delitos como homicidio, extorsión, desplazamiento forzado y tráfico de drogas. Además, sería considerado un articulador clave dentro de la estructura conocida como GDO Robledo.

Durante el procedimiento también se realizaron incautaciones de elementos que serán analizados en el marco de la investigación, mientras que el inmueble en el que se encontraba el señalado inició proceso de extinción de dominio.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales y deberá responder por cargos relacionados con concierto para delinquir agravado y narcotráfico.

Entre tanto, las autoridades anunciaron que continuarán las operaciones para desmantelar completamente esta organización y reducir su impacto en la seguridad de la ciudad.

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