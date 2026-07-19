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Resumen: En un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía, fue capturado en Tarazá, Antioquia, alias 'Rafa' o 'Rafita', señalado de integrar la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente José Antonio Galán del ELN. Según las autoridades, sería el responsable de administrar recursos provenientes de extorsiones y coordinar actividades de apoyo logístico para esa estructura armada ilegal.

Cayó alias ‘Rafa’, señalado cabecilla financiero de una red de apoyo del ELN en Antioquia

En un operativo adelantado en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, las autoridades capturaron a un hombre conocido con los alias de ‘Rafa’ o ‘Rafita’, señalado de integrar la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente José Antonio Galán del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN.

La acción fue desarrollada por tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con unidades de la Policía Nacional, como parte de las operaciones contempladas en el Plan de Campaña Ayacucho Plus.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades militares, el capturado tendría una trayectoria criminal aproximada de cinco años dentro de esta estructura ilegal.

Presunto encargado de las finanzas del grupo armado

Según las investigaciones, alias ‘Rafa’ o ‘Rafita’ presuntamente cumplía un papel estratégico dentro del Frente José Antonio Galán del ELN, al encargarse de administrar recursos económicos obtenidos mediante extorsiones dirigidas a diferentes sectores productivos de la región.

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Según las autoridades, el hombre coordinaba extorsiones dirigidas a los sectores minero, comercial y ganadero, recursos que, presuntamente, eran utilizados para el sostenimiento de la organización ilegal.

Además, sería el encargado de coordinar actividades de apoyo logístico y ejercer funciones relacionadas con el control territorial en las zonas de influencia de esta estructura armada.

Operativo en el marco del Plan Ayacucho Plus

Con esta captura, la Fuerza Pública busca afectar el funcionamiento de las redes de apoyo del ELN, especialmente aquellas relacionadas con la obtención de recursos económicos y la coordinación de actividades que respaldarían el accionar del grupo armado.

El Ejército Nacional indicó que este resultado operacional hace parte de la estrategia para debilitar las estructuras de mando, las finanzas ilícitas y las redes de apoyo del GAO ELN en Antioquia.

Finalmente, la Cuarta Brigada reiteró que continuará desarrollando operaciones conjuntas con la Policía Nacional para contrarrestar la presencia de organizaciones armadas ilegales y fortalecer las condiciones de seguridad, tranquilidad y protección de la población en el departamento de Antioquia.