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Resumen: El Ejército ubicó en zona rural de Zaragoza un depósito ilegal que, según la institución, pertenecería a la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario del Clan del Golfo. En el lugar fueron encontrados 1.881 cartuchos, proveedores, partes de armamento, uniformes, brazaletes, un dron y equipos de comunicación, material que afectaría la capacidad logística y de mando de la estructura en el Bajo Cauca antioqueño.

¡Cayeron con todo el arsenal! Ejército halló depósito del Clan del Golfo en zona rural de Zaragoza

Una operación militar en zona rural de Zaragoza, Antioquia, permitió a soldados del Batallón de Selva N.° 57 General Julio Guillermo Jaramillo Berrío ubicar un depósito ilegal que contendría material de guerra, intendencia y comunicaciones, presuntamente perteneciente al Clan del Golfo.

El hallazgo se produjo en la vereda Bocas de la Zorra, donde los uniformados encontraron un importante número de elementos que, de acuerdo con el Ejército, estarían relacionados con la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario de este grupo armado organizado.

Munición y elementos de armamento

Durante la inspección del lugar fueron encontrados 1.881 cartuchos de diferentes calibres, además de 19 proveedores, 18 metros de mecha de seguridad y diferentes partes de armamento.

El material hallado también incluía elementos que, según las autoridades, tendrían utilidad para las actividades operativas y de logística de la estructura armada.

Entre estos fueron encontrados 15 uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, 28 bolsos de asalto tipo camaleón y chalecos de guerra multipropósito.

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A este material se sumaron 155 brazaletes alusivos al Frente Manuel Alexánder Ariza Rosario, un dron y 14 baterías para radio.

Golpe a la capacidad logística de la estructura

Según el Ejército, el procedimiento afecta la capacidad logística y armada de la subestructura señalada, además de sus mecanismos de mando y control.

La incautación de estos elementos limita, de acuerdo con la institución, las posibilidades de sostenimiento de la estructura y el desarrollo de actividades ilícitas en la zona.

El hallazgo se realizó en el marco de las operaciones militares que se adelantan en el Bajo Cauca antioqueño para enfrentar la presencia de grupos armados organizados y contrarrestar las acciones con las que buscan ejercer control territorial y afectar la seguridad de la región.

El Ejército señaló que continuará desarrollando operaciones sostenidas contra estas estructuras en el Bajo Cauca antioqueño.