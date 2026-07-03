Resumen: Alias ‘Palizada’, señalado como un histórico articulador del narcotráfico colombiano, fue capturado en Envigado, Antioquia. Era requerido mediante circular roja de Interpol, buscado en 196 países y había sido condenado a 25 años de prisión por tráfico de cocaína. Según las autoridades, su organización tenía capacidad para enviar hasta 12 toneladas de droga al mes hacia Estados Unidos y Europa.

¡Cayó alias ‘Palizada’ en Envigado! Era buscado en 196 países por enviar toneladas de cocaína

La Policía Nacional confirmó la captura en Envigado, Antioquia, de un hombre conocido con el alias de ‘Palizada’, señalado de ser uno de los principales articuladores del narcotráfico colombiano y requerido por las autoridades internacionales mediante una Notificación Roja de Interpol.

El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Envigado, donde uniformados lograron ubicar y retener al presunto narcotraficante, quien era buscado en 196 países por cuenta de la circular internacional emitida en su contra.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, alias ‘Palizada’ es considerado un histórico articulador de estructuras dedicadas al tráfico internacional de cocaína y habría heredado una organización criminal con una alta capacidad logística para enviar grandes cargamentos de droga hacia mercados internacionales.

Condenado por tráfico de cocaína

Las autoridades informaron que el capturado había sido condenado a 25 años de prisión por tráfico de cocaína, razón por la cual era requerido por las autoridades judiciales y figuraba en la base de datos de personas buscadas mediante Notificación Roja de Interpol.

Ese mecanismo de cooperación internacional permitió extender su búsqueda a 196 países, facilitando el intercambio de información entre las diferentes agencias policiales para lograr su ubicación y captura.

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Señalado de coordinar envíos de droga al exterior

Según la Policía Nacional, alias ‘Palizada’ habría asumido un papel clave dentro de una organización criminal con capacidad para movilizar hasta 12 toneladas de cocaína al mes hacia destinos en Estados Unidos y Europa, dos de los principales mercados del narcotráfico internacional.

¡́ Í! En Envigado (Antioquia) la @PoliciaColombia retuvo a alias ‘Palizada’, articulador histórico del narcotráfico colombiano y heredero de una organización con capacidad para enviar hasta 12 toneladas… pic.twitter.com/hEFlPBx2vn — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) July 3, 2026

Las autoridades señalaron que el capturado era considerado uno de los principales articuladores de esa estructura, cuya capacidad operativa le permitía coordinar el envío de grandes cargamentos de estupefacientes fuera del país.

Uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico

La Policía destacó que esta captura representa uno de los golpes más relevantes propinados recientemente a las redes internacionales dedicadas al tráfico de drogas, debido al nivel de importancia que tenía el detenido dentro de la organización criminal.

Con este resultado, las autoridades buscan debilitar las capacidades de las estructuras dedicadas al envío de cocaína hacia el exterior y afectar las redes que sostienen el narcotráfico transnacional.

Por ahora, alias ‘Palizada’ queda a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos judiciales correspondientes, mientras avanzan las actuaciones derivadas de la orden internacional que pesaba en su contra.