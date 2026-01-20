Resumen: Un hombre extranjero fue retenido por la comunidad en Soacha tras un presunto robo. El sujeto se volvió viral por su actitud cínica y desafiante ante la Policía.

‘Vinimos a robar’: El descarado mensaje de un extranjero que por poco linchan en Soacha

Lo que inició como una valiente reacción ciudadana para detener a un presunto delincuente que pretendía cometer un hurto, terminó en un video que se ha vuelto pólvora en redes sociales debido a la actitud desafiante del sospechoso.

Lejos de amedrentarse ante la presencia de la Policía Metropolitana, el sujeto de origen extranjero lanzó una frase que encendió la furia de los testigos: “Anoten bien mi cara. Vinimos a Colombia a robar”.

El incidente se registró a plena luz del día cuando la comunidad, cansada de la delincuencia que azota sus calles, decidió interceptar al hombre y a una mujer que lo acompañaba. En medio de los reclamos y las cámaras de los celulares que grababan el hecho, el señalado delincuente mantuvo una postura de soberbia absoluta, insultando a quienes lo increpaban.

Este caso pone sobre la mesa el difícil panorama de seguridad que enfrenta Soacha. Aunque las cifras de la Policía indican que el 2025 cerró con un incremento del 16.2% en operatividad, alcanzando las 2,122 capturas, los ciudadanos sienten que el esfuerzo es insuficiente si los capturados salen a los pocos días o, peor aún, se burlan de sus víctimas en el momento de la detención.

Por ahora, se espera que las víctimas interpongan las denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación para iniciar el proceso de judicialización.

