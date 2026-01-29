Resumen: La Policía capturó a alias "Manuel", cabecilla de "El Mesa", y a 5 integrantes más en Marinilla y Rionegro. Se les vincula con sicariato y tráfico de drogas.

¡Se les acabó el reinado! Alias ‘Manuel’ y su combo de sicarios cayeron en un operativo en Antioquia

En una ofensiva relámpago denominada ‘Juntos por Antioquia‘, la Policía Nacional propinó uno de los golpes más significativos contra las estructuras dedicadas al sicariato en la subregión del Oriente.

Tras meses de seguimiento e inteligencia, unidades de la SIJIN, en coordinación con la Fiscalía 18 Especializada, lograron la captura de alias “Manuel”, señalado como cabecilla de zona del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) “El Mesa”, junto a otros cinco integrantes que sembraban el terror en los municipios de Marinilla y Rionegro.

Alias “Manuel” no era un actor menor en el mundo del crimen. Según el reporte oficial, este sujeto funcionaba como el principal coordinador de sicariato y administrador de las rentas ilícitas derivadas del narcotráfico para esta organización criminal.

Con un extenso prontuario que incluye anotaciones por porte ilegal de armas y lesiones personales, el hoy capturado era quien daba las órdenes de muerte para mantener el control territorial de las plazas de vicio. Junto a él, cayeron los alias de “Niche”, “Mono”, “Juancho”, “Barber” y “El Viejo”, encargados de la distribución de estupefacientes en entornos comerciales.

Durante los operativos simultáneos, las autoridades incautaron un arsenal que ratifica el peligro que representaba esta célula criminal.

Entre los elementos incautados se encuentran dos pistolas, munición de calibre 38, dosis de base de coca y marihuana, además de $5.700.000 en efectivo, producto de las ventas de la última jornada.

Con estas capturas, la Policía asegura que se logra reducir drásticamente la tasa de sicariato selectivo que venía afectando la tranquilidad de los habitantes del Oriente antioqueño, debilitando la columna financiera de “El Mesa”.

La desarticulación de esta red impacta directamente la capacidad operativa de la banda, que venía utilizando viviendas residenciales para el expendio de drogas, exponiendo a jóvenes y familias de la región.

Los seis capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

