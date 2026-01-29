Menú Últimas noticias
    El cuerpo de Alberto de Jesús García se encuentra en Medicina Legal

    La entidad hace un llamado a los familiares para que se acerquen a la sede

    Publicado por: Juan Manuel

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Alberto de Jesús García Jiménez, de 66 años de edad, nacido el 20 de noviembre de 1959 en Bello, Antioquia.

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Alberto de Jesús García Jiménez, de 66 años de edad, nacido el 20 de noviembre de 1959 en Bello, Antioquia.

    El ingreso del cuerpo se realizó el 25 de enero de 2026 en la sede de Medellín. Hasta el momento, no se ha presentado ningún familiar ni persona conocida a solicitar información o a preguntar por el caso.

    La entidad hace un llamado a los familiares para que se acerquen a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, con el fin de recibir orientación correspondiente.


