Cayó alias ‘La Montoya’ en Bogotá: debía una condena de 4 años y cargaba 6.000 dosis

Resumen: Una mujer fue capturada en el sur de Bogotá luego de que la Policía encontrara en su poder miles de dosis de droga que, al parecer, serían distribuidas en establecimientos de la zona. La detenida tenía una orden judicial vigente y quedó a disposición de la Fiscalía.

Un operativo adelantado por la Policía de Bogotá permitió la captura de una mujer señalada de participar en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes en la localidad de Antonio Nariño, al sur de la ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo el miércoles 8 de abril de 2026, en el barrio La Hortúa, luego de que ciudadanos alertaran a las autoridades sobre el comportamiento sospechoso de una persona que se encontraba en la zona. En medio de labores de patrullaje, los uniformados atendieron el llamado y procedieron a interceptar a la mujer.

Durante el procedimiento de registro, los policías inspeccionaron dos maletines que llevaba consigo. En su interior encontraron más de 6.000 dosis de estupefacientes, entre marihuana, cocaína y bazuco, sustancias que, según las autoridades, estarían destinadas a su comercialización en establecimientos como bares, discotecas y otros puntos de esta localidad.

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La mujer, conocida con el alias de ‘La Montoya’ y de 42 años, fue capturada en el lugar. De acuerdo con la información oficial, tenía vigente una orden judicial para cumplir una condena de cuatro años por el delito de tráfico de estupefacientes.

Tras su detención, fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con las sustancias incautadas, para que responda por los hechos que se le atribuyen.

Las autoridades destacaron que este resultado se suma a las acciones operativas desplegadas durante el año en curso en Antonio Nariño. En lo corrido de 2026, la Policía ha reportado en esta localidad la captura de 146 personas por diferentes delitos, así como la incautación de más de 9.000 gramos de estupefacientes.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando cualquier hecho delictivo o que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, señalando que la información oportuna es fundamental para avanzar en los procesos investigativos y en la judicialización de los responsables.