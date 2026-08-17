Resumen: Una operación conjunta del Ejército y el CTI en las veredas El Hoyo y El Roblal, en Briceño, dejó como resultado el sometimiento a la justicia de alias ‘La Mona’, señalada de cumplir funciones relacionadas con drones y explosivos dentro de la Estructura 36 de las Farc. En el lugar fueron incautados un fusil AK-47, más de 950 cartuchos, tres drones, granadas, minas antipersonales, artefactos explosivos y más de 100 kilos de material explosivo. Además, las autoridades desmantelaron una fábrica artesanal destinada a la elaboración de estos ele

¡Cayó alias ‘La Mona’ en Briceño! La señalan de manejar drones y explosivos de las disidencias

Una operación conjunta desarrollada en zona rural de Briceño, Antioquia, permitió a las autoridades afectar parte de la capacidad armada y logística del GAO residual Estructura 36 de las Farc, según informó el Ejército Nacional.

La acción fue adelantada por soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, con acompañamiento del CTI de la Fiscalía General de la Nación, en las veredas El Hoyo y El Roblal.

Uno de los resultados fue el sometimiento a la justicia de una mujer conocida con el alias de ‘La Mona’, quien, según las autoridades, cumpliría funciones relacionadas con el manejo de drones y también tendría labores como explosivista dentro de la estructura.

Hallaron fusil, munición y drones

Durante el procedimiento fueron incautados un fusil AK-47, proveedores, más de 950 cartuchos de diferentes calibres y 80 eslabones para munición calibre 7,62 milímetros.

También se localizaron tres drones: uno destinado a labores de reconocimiento y otros dos adaptados para el lanzamiento de granadas artesanales. Junto a estos equipos fueron encontradas 30 granadas de 60 milímetros, que, de acuerdo con el reporte militar, serían utilizadas con los dispositivos.

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Localizaron explosivos y minas antipersonales

El operativo permitió además ubicar 25 artefactos explosivos improvisados, siete minas antipersonales, una rampa artesanal para el lanzamiento de explosivos y dos elementos descritos como balones bomba.

#ContundenciaOperacional | En las veredas El Hoyo y El Roblal, del municipio de Briceño #Antioquia, soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido n.7 del @COL_EJERCITO, con apoyo del CTI de la @FiscaliaCol, asestaron un duro golpe al GAO residual Estructura 36 de las Farc. En esta… pic.twitter.com/ovLNokHttf — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) August 17, 2026

A este material se sumaron más de 100 kilogramos de explosivos entre R1 y pólvora, de acuerdo con el balance entregado por el Ejército.

Desmantelaron una fábrica artesanal

Otro de los puntos intervenidos fue una fábrica artesanal para la elaboración de explosivos. Allí fueron encontrados taladros, pulidoras, baterías de 12 voltios, equipos para soldadura, tres bolsas de balines y 30 metros de cable de energía, además de otros materiales.

Las autoridades también reportaron la incautación de material de intendencia, entre este, prendas de camuflado, equipos de campaña, chalecos multipropósito, botas y camisetas.

Con estos resultados, el Ejército señaló que la operación permitió intervenir diferentes componentes de la estructura investigada en esta zona de Antioquia, mientras las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes por el material encontrado y el sometimiento a la justicia de ‘La Mona’.