Resumen: En El Bagre, Antioquia, las autoridades capturaron a alias ‘Katiro’, señalado de ser jefe de sicarios y segundo cabecilla de una estructura del Clan del Golfo en el Bajo Cauca. En el operativo también fueron detenidos alias ‘Rolo’ y ‘Niche’, además de incautarse armas, proveedores y munición.

¡Cayó alias ‘Katiro’! Señalado jefe de sicarios del Clan del Golfo que sembraba temor en El Bagre

En medio de las operaciones de seguridad que se mantienen en el Bajo Cauca antioqueño, las autoridades reportaron la captura de alias ‘Katiro’, señalado de integrar el Clan del Golfo y de cumplir un presunto rol de coordinación dentro de una de las estructuras armadas ilegales que opera en esa subregión del departamento.

El procedimiento se realizó en el municipio de El Bagre, Antioquia, en una acción conjunta adelantada por tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía Judicial SIJIN, como parte de las operaciones contempladas en el Plan de Campaña Ayacucho Plus.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, alias ‘Katiro’ sería señalado como presunto segundo cabecilla de zona y jefe de sicarios de la subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario, organización vinculada al Clan del Golfo que delinque en diferentes sectores del Bajo Cauca antioqueño.

Otros dos presuntos integrantes fueron detenidos

Durante el operativo también fueron capturados otros dos hombres identificados con los alias de ‘Rolo’ y ‘Niche’, quienes, según las investigaciones, harían parte de la misma estructura ilegal.

Las autoridades indicaron que las capturas fueron posibles gracias a labores de inteligencia y seguimiento que permitieron ubicar a los señalados integrantes del grupo armado en el municipio de El Bagre.

En medio del procedimiento, los uniformados también lograron la incautación de material de guerra que, presuntamente, sería utilizado para fortalecer las acciones criminales de la organización en esta zona del país.

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Entre los elementos decomisados se encuentran dos pistolas, un fusil, cuatro proveedores y 97 cartuchos de diferentes calibres.

Según el reporte oficial, alias ‘Katiro’ estaría relacionado con la coordinación de homicidios selectivos, actividades de intimidación contra la población y otras acciones violentas encaminadas, presuntamente, a mantener el control territorial y financiero del grupo ilegal en sectores del Bajo Cauca.

Además, las autoridades señalaron que los capturados también serían investigados por presuntas labores de inteligencia ilegal y otras actividades asociadas al funcionamiento criminal de la estructura armada.

Las autoridades buscan debilitar estructuras ilegales en el Bajo Cauca

Tras las capturas, los tres detenidos y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de avanzar en los respectivos procesos judiciales.

El brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel aseguró que este resultado operacional representa una afectación importante para las capacidades criminales y las economías ilícitas de la organización armada en la región.

Finalmente, el Ejército Nacional reiteró que continuará desarrollando operaciones militares en municipios del Bajo Cauca antioqueño con el objetivo de afectar las estructuras ilegales que delinquen en la subregión y fortalecer las condiciones de seguridad para las comunidades.