Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
    ¡Cayó alias ‘Flay’! Presunto sicario de ‘La Terraza’ vinculado a una masacre en Andes

    El hombre fue interceptado por la Policía en Itagüí tras ser detectado por las cámaras de vigilancia.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Policía
    Resumen: Juan Esteban Hoyos, alias “Flay”, presunto sicario de la banda ‘La Terraza’, fue capturado en Itagüí tras ser detectado por el sistema de videovigilancia. Está vinculado a la masacre de cuatro personas en la finca “La Amistad” en Andes y a otros hechos delictivos de alto impacto en la región. Quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso judicial correspondiente.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Sijín de la Policía confirmó la captura de Juan Esteban Hoyos Álvarez, alias ‘Flay’, presunto integrante del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) “La Terraza”, con presencia en Medellín y el Suroeste antioqueño. Según las investigaciones, esta banda estaría vinculada a 38 homicidios ocurridos entre 2023 y 2025, así como a la masacre de cuatro personas en la finca “La Amistad”, en el corregimiento Santa Rita del municipio de Andes.

    La detención se produjo en la madrugada en el Parque del Artista de Itagüí, luego de que el sistema de videovigilancia del municipio detectara a una persona con actitud sospechosa. Al rededor de las 05:40, el cuadrante policial intervino y verificó que el hombre tenía una orden de captura vigente por concierto para delinquir con fines de homicidio, por lo que fue detenido tras permanecer cerca de un año como buscado por las autoridades.

    Alias ‘Flay’ está relacionado con los hechos ocurridos el 19 de marzo de 2025 en la finca “La Amistad”, donde cuatro personas fueron asesinadas. Las investigaciones apuntan a que este crimen habría sido ejecutado por miembros de ‘La Terraza’, organización vinculada a homicidios y otras actividades delictivas de alto impacto en la región.

    Tras su captura, alias ‘Flay’ quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso judicial correspondiente. La acción policial forma parte de los esfuerzos de las autoridades por combatir la criminalidad organizada y garantizar la seguridad en Itagüí y el Suroeste antioqueño.


