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Resumen: Alias ‘Fantasma’ fue capturado en Paratebueno, Cundinamarca, durante la operación ‘Cerbero’. Según las autoridades, estaría vinculado al tráfico de cocaína y al suministro de material de guerra, además de tener presuntos nexos internacionales. El hombre era requerido por la justicia de Estados Unidos.

Cayó alias ‘Fantasma’, señalado de mover cocaína y negociar material de guerra con grupos armados

Emilio José Cordero, alias ‘Fantasma’, fue capturado en la vereda Los Mangos, en Paratebueno, Cundinamarca, durante la operación ‘Cerbero’, adelantada por la Dirección de Antinarcóticos con apoyo de la DEA y la Fiscalía.

El hombre era requerido por la Corte del Distrito Este de Nueva York por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo y tráfico de drogas ilícitas.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, ‘Fantasma’ estaría relacionado con la facción de alias ‘Calarcá’, específicamente con el Bloque Magdalena Medio, Estructura 33, y habría desarrollado actividades de narcotráfico y suministro de material de guerra para organizaciones armadas.

El intercambio que investigaban las autoridades

Uno de los principales señalamientos contra Cordero está relacionado con una presunta dinámica de intercambio de cocaína por material de guerra con Javier Alonso Veloza García, alias ‘Jhon Mechas’, señalado integrante de las disidencias de las Farc.

La Policía sostiene que el capturado también habría tenido a su cargo actividades relacionadas con la producción de clorhidrato de cocaína en laboratorios clandestinos ubicados en Córdoba, el sur de Bolívar y Norte de Santander.

Según la información oficial, desde esos lugares se coordinaba posteriormente el envío de cargamentos hacia Centroamérica y Estados Unidos.

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A esta actividad se sumarían los presuntos vínculos de ‘Fantasma’ con la organización Hells Angels en Dinamarca, señalados por las autoridades como parte de las conexiones internacionales de la estructura investigada.

Una captura con apoyo internacional

La ubicación del señalado se logró mediante las labores de la Unidad de Investigaciones Sensitivas (SIU) de Antinarcóticos, dentro de la operación ‘Cerbero’.

El procedimiento contó con la participación de la DEA y la Fiscalía, debido al alcance internacional de la investigación y a la solicitud judicial emitida en Estados Unidos.

El director de Antinarcóticos, general William Castaño Ramos, indicó que el resultado permite afectar las alianzas utilizadas para el movimiento de estupefacientes y material de guerra, así como las fuentes de financiación de las estructuras involucradas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa señaló que la captura afecta una red con conexiones en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos y Europa, al intervenir sus rutas, alianzas y capacidades logísticas.

La captura de alias ‘Fantasma’ representa un golpe a un actor clave del narcotráfico internacional, señalado de controlar la producción de cocaína en diferentes zonas del país y de coordinar su salida hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. Su accionar también… pic.twitter.com/9YzTIfhkl7 — Mindefensa (@mindefensa) August 30, 2026

Cordero Sierra quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras continúa el proceso relacionado con los delitos por los que es requerido por la justicia estadounidense.