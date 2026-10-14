Policía rescata a un ciudadano secuestrado y captura en flagrancia a tres hombres en Caucasia

Resumen: En una rápida maniobra de cierre de vías en Caucasia, sector Puente Lleras, sobre la carretera hacia El Bagre, uniformados interceptaron el vehículo en el que huían los presuntos captores e incautaron dos armas de fuego, munición y equipos de comunicación.

Minuto30.com .- En una contundente acción operativa desplegada en el Bajo Cauca antioqueño, unidades de la Policía Nacional lograron la liberación de un ciudadano que había sido privado de su libertad minutos antes, así como la captura en flagrancia de tres hombres señalados de perpetrar el secuestro.

El procedimiento, enmarcado dentro de la estrategia interagencial denominada Operación Aquiles, culminó con la interceptación del automotor utilizado para el rapto y la incautación de un arsenal corto que incluía armas de fuego y munición.

Plan candado desde el sector El Ferri

Los hechos comenzaron a desarrollarse durante la jornada del martes 13 de octubre de 2026 en el casco urbano del municipio de Caucasia. De acuerdo con los reportes oficiales de la institución, la alerta se originó en las instalaciones del Centro Automático de Despacho (CAD), donde ingresaron llamadas urgentes de la comunidad advirtiendo sobre la retención forzada de una persona en el concurrido sector conocido como El Ferri.

Según la información recopilada en tiempo real por los operadores de radio, varios sujetos armados intimidaron a la víctima, la obligaron a subir en contra de su voluntad a un vehículo particular y emprendieron la huida a alta velocidad con rumbo desconocido. Ante la gravedad de la denuncia ciudadana, el comando de policía de la subregión ordenó el despliegue inmediato de todas sus capacidades tácticas, de inteligencia y de investigación judicial, activando un dispositivo envolvente de búsqueda, control y cierre perimetral de las principales salidas viales del municipio.

Interceptación en Puente Lleras

La oportuna articulación de las patrullas en terreno permitió ubicar el vehículo sospechoso cuando intentaba abandonar el casco urbano y adentrarse en los corredores rurales de la zona. La persecución concluyó estratégicamente en el sector de Puente Lleras, a la altura del barrio Villa Arabia, sobre el tramo vial que conecta a los municipios de Caucasia y El Bagre.

En ese punto, los uniformados cerraron el paso al automotor, neutralizando cualquier intento de escape o reacción violenta por parte de los ocupantes. Al asegurar el perímetro:

Liberación de la víctima: Los agentes rescataron sano y salvo al ciudadano retenido, verificando de inmediato su estado físico y emocional para brindarle la atención asistencial y psicológica preliminar correspondiente.

Captura de los sospechosos: En el lugar fueron reducidos y esposados tres hombres adultos, a quienes se les leyeron sus derechos como personas capturadas en flagrancia por su presunta coautoría en la retención ilegal.

Armamento incautado y material probatorio

Durante el registro minucioso al vehículo particular y a los tres aprehendidos, los peritos de la Policía Nacional encontraron elementos bélicos y tecnológicos que evidencian la preparación logística del delito:

Armas de fuego de alto impacto: Se incautó una pistola marca Glock 17, calibre 9 milímetros, dotada con su respectivo cargador, además de un revólver calibre .38 con munición lista para ser disparada. Dichas armas serán sometidas a cotejos de balística para determinar si han sido empleadas en otros homicidios o ajustes de cuentas en la subregión.

Vehículo inmovilizado: El automóvil utilizado para transportar a la víctima y consumar la fuga fue puesto bajo custodia judicial como elemento material probatorio fundamental para el caso.

Dispositivos móviles: Las autoridades decomisaron tres teléfonos celulares de diferentes marcas y gamas, los cuales serán sometidos a extracción pericial de datos para rastrear llamadas, mensajes y posibles vínculos con estructuras del crimen organizado que operan en el Bajo Cauca antioqueño.

Judicialización de los presuntos secuestradores

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para legalizar su captura ante un juez con funciones de control de garantías. El ente acusador les imputará cargos preliminares por el delito de secuestro simple o extorsivo, en concurso con la conducta punible de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Conforme a las normas procesales vigentes en Colombia, a los detenidos se les garantiza el debido proceso y mantienen la presunción de inocencia hasta tanto se emita una sentencia condenatoria definitiva.

La Policía Nacional ratificó que mantendrá las operaciones ofensivas a través de la Operación Aquiles, un componente de seguridad destinado a contener las rentas ilícitas, la extorsión y los ataques a la libertad individual en esta neurálgica zona limítrofe entre Antioquia y Córdoba, reiterando el llamado a los habitantes a denunciar cualquier acto sospechoso mediante las líneas seguras de emergencia.