¡Cayó alias ‘El Zarco’! Señalado de múltiples atracos a puntos multiservicios en Cali

Resumen: En Cali fue capturado alias 'El Zarco', señalado de participar en al menos nueve hurtos a puntos multiservicios y otros establecimientos comerciales, hechos en los que habrían sido utilizadas armas de fuego y que dejaron una afectación económica superior a los 70 millones de pesos. La detención se logró tras una investigación apoyada en denuncias ciudadanas y el análisis de cámaras de seguridad, y posteriormente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez le impuso medida de aseguramiento intramural.

En Cali, las autoridades confirmaron la captura de un hombre conocido como alias “El Zarco”, señalado de participar en varios hurtos a establecimientos tipo multiservicios, hechos que habrían afectado a comerciantes y usuarios de estos puntos en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, la detención se produjo tras un proceso investigativo que se extendió durante varios meses y que se apoyó en el análisis de material de video proveniente de cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Investigación basada en cámaras y denuncias ciudadanas

La operación fue posible gracias a las denuncias de comerciantes y ciudadanos, sumadas al seguimiento realizado por las autoridades. En total, la investigación incluyó el análisis de aproximadamente 110 horas de grabaciones, lo que permitió establecer patrones y presunta participación del señalado en varios hechos delictivos.

Las autoridades indicaron que el trabajo articulado entre la información ciudadana y el monitoreo de cámaras fue clave para ubicar al presunto responsable en el barrio El Piloto, donde finalmente se llevó a cabo su captura por orden judicial.

Presunta participación en múltiples atracos

Según el reporte entregado por la Policía, el hombre estaría vinculado a por lo menos nueve casos de hurto en la modalidad de atraco, en los que se habrían utilizado armas de fuego para intimidar a las víctimas y apoderarse de dinero en establecimientos comerciales.

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Las investigaciones señalan que estos hechos habrían generado una afectación económica que superaría los 70 millones de pesos.

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Uno de los casos atribuidos al capturado ocurrió el 30 de abril en el barrio Chiminangos, donde un ciudadano fue abordado en vía pública y despojado de sus pertenencias.

Testimonios y contexto de los hechos

Una de las víctimas relató que fue interceptada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y que, mediante intimidación con arma de fuego, le habrían robado objetos personales como una cadena y un celular.

En el marco de la investigación también se conoció que el capturado cuenta con antecedentes judiciales por delitos como concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y hurto.

Medida de aseguramiento y acciones de la Policía

Tras su detención, alias “El Zarco”, de 39 años, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento intramural por el delito de hurto calificado y agravado.

Las autoridades destacaron que este resultado se suma a las acciones contra el hurto en la ciudad. Según el balance oficial, en lo corrido del año han sido capturadas 479 personas por diferentes modalidades de este delito en Cali y su área metropolitana, además de la incautación de 635 armas de fuego.