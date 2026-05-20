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Resumen: Cali afronta bloqueos de la Minga en el CAM y una crisis humanitaria por el desplazamiento forzado de 14 familias Embera amenazadas por bandas criminales.

¡Patas arriba la movilidad! Bloqueos de la Minga en el CAM y familias Embera desplazadas en Cali

Una jornada de extrema tensión en materia de orden público y movilidad se registra desde la mañana de este miércoles 20 de mayo en Cali.

Por un lado, cerca de 200 manifestantes de la denominada “Minga Cali” se tomaron la avenida 2 Norte, en las inmediaciones del CAM, generando bloqueos intermitentes de 10 minutos frente a la plazoleta Jairo Varela para exigir tierras y vivienda digna.

Al mismo tiempo, a pocos kilómetros, una grave crisis humanitaria estalló en el barrio Granada, donde 14 familias del pueblo indígena Embera Catío protagonizan un crudo desplazamiento intraurbano tras ser declarados objetivo militar por bandas criminales del norte de la ciudad.

Las instalaciones de la Unidad para las Víctimas se convirtieron en el refugio improvisado de 65 personas de esta comunidad nativa, entre ellas 32 niños y niñas, quienes arribaron con maletas, ollas y colchones a la intemperie.

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El director territorial de la entidad, David García, aclaró que no se trata de una protesta contra la institución, sino de un desespero absoluto tras sufrir un violento desplazamiento forzado desde el sector de Altos de Menga.

La contingencia sanitaria es alarmante, pues la comunidad permanece en condiciones infrahumanas, sin acceso a baños, alimentación ni dormitorios fijos.

Por otro lado, los guardas de tránsito intentan desviar el tráfico vehicular hacia la avenida 8 Norte y Bellas Artes por los cierres de la Minga, el Ministerio Público presiona a la Secretaría de Bienestar Social y de Seguridad para que habiliten un albergue temporal que proteja la vida de los menores afectados por este flagelo de desplazamiento urbano.

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