Cayó alias «El Mocho» en Jamundí: temido cabecilla de «Iván mordisco» y presunto asesino del patrullero Carlos Pineda

Resumen: En un operativo de alta relevancia para la seguridad del suroccidente del país, las autoridades confirmaron la captura de alias ‘El Mocho’, un temido cabecilla de una subestructura criminal al servicio de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

Minuto30.com .- En un operativo de alta relevancia para la seguridad del suroccidente del país, las autoridades confirmaron la captura de alias ‘El Mocho’, un temido cabecilla de una subestructura criminal al servicio de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

El anuncio, ratificado por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, pone fin a la libertad del hombre señalado como el autor de uno de los crímenes más repudiados por la Policía Nacional.

Un ataque que estremeció al país

A alias ‘El Mocho’ se le vincula directamente con el asesinato del patrullero Carlos Andrés Pineda Castro. Sin embargo, el hecho que generó mayor indignación ciudadana fue que, durante el mismo ataque sicarial, resultó gravemente herido el hijo del uniformado, un bebé de apenas 10 meses de edad.

Según el reporte oficial, “sicarios irrumpieron en la vivienda del agente para acabar con su vida frente a sus seres queridos, dejando además a un menor de edad herido en el ataque”.

El ataque, perpetrado con sevicia, ha sido el eje central de una investigación exhaustiva por parte de los organismos de inteligencia, quienes finalmente lograron cercar al criminal en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.

Lea también: Sicarios se metieron a la casa de un policía en Jamundí y lo acribillaron frente a su hijo

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

“Quien ataca a la Fuerza Pública no tendrá descanso”

El ministro Arnulfo Sánchez fue enfático a través de sus canales oficiales al confirmar el resultado operativo: “Este es el mensaje directo: quien ataca a un integrante de la Fuerza Pública se enfrenta a una persecución sin descanso. A los criminales los perseguimos, los cercamos y los asfixiamos hasta sacarlos del territorio”.

Con esta captura, el Gobierno busca enviar una señal de respaldo a la institucionalidad y de cero tolerancia frente a las estructuras criminales que operan bajo el mando de ‘Mordisco’ en el Valle y el Cauca.

A la espera de una condena ejemplar

Alias ‘El Mocho’ deberá responder ante la justicia por los delitos de Homicidio agravado, por el asesinato del patrullero Pineda; Tentativa de homicidio, por las lesiones causadas al menor de edad; Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Las autoridades esperan que, dada la naturaleza del crimen y la afectación al menor de edad, el capturado reciba la pena máxima establecida en la ley colombiana.