Resumen: La Policía capturó en flagrancia en Sabaneta a alias “El Chamo” tras allanar una vivienda en el barrio Betania donde, según la investigación, operaba un centro clandestino de preparación y dosificación de estupefacientes. En el procedimiento fueron incautados más de 1.800 gramos entre marihuana, tusi y cocaína, y el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía por tráfico de drogas.

¡Cayó alias ‘El Chamo’! Desmantelan laboratorio de drogas que surtía a extranjeros en Sabaneta

Un procedimiento adelantado por la Policía Nacional permitió la captura en flagrancia de un hombre conocido como alias ‘El Chamo’, señalado de coordinar la producción y distribución de estupefacientes desde una vivienda en el municipio de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá.

La acción fue desarrollada por la Unidad Básica de Investigación Criminal (UNIPOL), que durante varias semanas recopiló información y verificó datos suministrados por ciudadanos. Con esos insumos, las autoridades lograron ubicar el inmueble donde, presuntamente, se procesaban y empacaban las sustancias ilícitas.

El allanamiento se llevó a cabo en el barrio Betania. Según el reporte oficial, el lugar operaba como punto de elaboración y dosificación de droga, acondicionado para preparar los pedidos que posteriormente eran distribuidos bajo la modalidad de entrega a domicilio.

Durante el registro, los uniformados incautaron:

• 1.550 gramos de marihuana

• 185 gramos de tusi

• 80 gramos de clorhidrato de cocaína

• Elementos utilizados para el pesaje, mezcla y empaque

Las autoridades indicaron que el material hallado evidenciaría una actividad constante de preparación y comercialización.

Entregas dirigidas a apartamentos rentados

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, alias “El Chamo” presuntamente realizaba entregas directas en apartamentos alquilados mediante plataformas digitales, frecuentados principalmente por ciudadanos extranjeros. Esta modalidad le habría permitido mover la mercancía sin necesidad de puntos fijos de expendio en vía pública.

La captura se produjo en el mismo inmueble intervenido, donde el hombre fue sorprendido mientras, según la Policía, mantenía activa la operación ilegal.

Proceso judicial en curso

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En las próximas horas deberá enfrentar las audiencias preliminares ante un juez de control de garantías, quien definirá su situación jurídica.

La Policía señaló que este resultado hace parte de las acciones focalizadas contra el microtráfico en el sur del área metropolitana y reiteró que continuará desarrollando labores de inteligencia y allanamientos para contrarrestar nuevas formas de distribución de drogas en entornos residenciales.