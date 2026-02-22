Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    ¡Aceptó su culpa! Condenan al responsable de planear el homicidio de un mexicano en Medellín

    La Fiscalía confirmó que el condenado coordinó el homicidio desde Bogotá y aceptó su responsabilidad a través de un preacuerdo.

    Judicializan a implicado en el asesinato de empresario mexicano en Medellín
    Foto sacada de redes sociales.
    ¡Aceptó su culpa! Condenan al responsable de planear el homicidio de un mexicano en Medellín

    Resumen: David Acosta fue condenado a 18 años de prisión por planear el homicidio de un comerciante mexicano en Medellín. La Fiscalía confirmó que coordinó el ataque desde Bogotá y aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo. Otros implicados también fueron sentenciados, mientras las autoridades llaman a denunciar oportunamente

    En Medellín, un juez penal de conocimiento condenó a David Acosta Díaz a 18 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en el homicidio de un ciudadano mexicano, ocurrido el 30 de junio de 2024, en el sector El Poblado, según informaron las autoridades judiciales.

    La víctima, un hombre de 54 años dedicado a la venta de productos tecnológicos, fue atacada con arma de fuego mientras se encontraba en un establecimiento comercial, en un estado de indefensión, lo que incrementó la gravedad del hecho.

    Coordinación del crimen desde Bogotá

    De acuerdo con el material probatorio, Acosta no solo participó en el ataque, sino que actuó como articulador del acto sicarial. Se confirmó que viajó desde Bogotá hasta Medellín para coordinar los preparativos del homicidio y definir el momento exacto en que se ejecutaría el crimen.

    “Las pruebas indican que fue responsable de planificar la logística del ataque, lo que permitió que se cometiera el homicidio de manera organizada”, señaló la Fiscalía General de la Nación.

    Preacuerdos y condenas vinculadas

    El caso se resolvió mediante un preacuerdo entre Acosta y la Fiscalía, en el que el condenado aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

    En relación con este mismo caso, otros implicados también han sido sentenciados mediante preacuerdo. Entre ellos se encuentran:

    • Antonio Rafael Herrera: condenado a 25 años de prisión.
    • Jhon Fabio Prada: condenado a 25 años de prisión.
    • Anthony Tobar: condenado a 18 años de prisión.

    Además, la Fiscalía judicializó a Elder José Arteaga Hernández, conocido como ‘El Costeño’ o ‘Chipi’, por su presunta participación en la planeación del homicidio. Este mismo individuo está vinculado al magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, evidenciando su historial de participación en crímenes de alto perfil.

    Impacto judicial y contexto

    Con la condena de Acosta y la de los otros implicados, la Fiscalía busca avanzar en la judicialización de los responsables de crímenes sicariales en Medellín, un tipo de violencia que ha afectado al sector comercial y a la percepción de seguridad de la comunidad, especialmente por tratarse de una víctima extranjera.

    Las autoridades indicaron que el uso de preacuerdos ha permitido agilizar los procesos judiciales y aplicar sanciones sin necesidad de largas etapas de juicio. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para presentar denuncias oportunas, ya que estas contribuyen a recopilar evidencia, identificar a los responsables y facilitar el desarrollo de los procesos judiciales.


