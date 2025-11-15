Cayó alias ‘Chili’, segundo cabecilla urbano del GAO Clan del Golfo en Antioquia

Resumen: Capturado alias 'Chili', segundo cabecilla urbano del Clan del Golfo en Cañasgordas. Golpe clave a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle en el Occidente antioqueño.

La captura de alias ‘Chili’, segundo cabecilla urbano del GAO Clan del Golfo en el Occidente antioqueño, se convirtió en uno de los golpes más importantes de la estrategia “Actuando por Antioquia”.

El operativo, ejecutado por la Policía Nacional en articulación con unidades de Investigación Criminal e Inteligencia, permitió ubicar al señalado delincuente en zona urbana de Cañasgordas, luego de semanas de seguimiento y verificación de información ciudadana.

Alias ‘Chili’, oriundo de Ciudad Bolívar y con una trayectoria criminal de al menos cinco años dentro de la subestructura “Edwin Román Velásquez Valle”, sería el responsable de varios hechos violentos que mantenían bajo presión a la Fuerza Pública y a las comunidades del occidente. Entre ellos, su participación en el hostigamiento armado contra el Comandante Operativo del Departamento de Policía Antioquia y cuatro uniformados, registrado el 2 de agosto de 2025 en el corregimiento Cestillal, en Cañasgordas.

Las autoridades también lo señalan como presunto autor del homicidio de Cristian, ocurrido el 7 de abril de 2024 en Ciudad Bolívar, crimen que había aumentado la preocupación en la zona por el fortalecimiento del componente urbano de la estructura.

Con esta acción judicial, la Policía aseguró que se afecta de manera directa la capacidad de mando y coordinación del grupo criminal, reduciendo su margen para ejecutar acciones armadas.

