    Ricardo González fue enviado a la cárcel por el asesinato de Jaime Esteban, estudiante de Los Andes

    Ricardo González fue imputado por el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado.

    Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Ricardo Rafael González Castro, uno de los presuntos responsables de la agresión que le causó la muerte a un estudiante universitario el pasado 31 de octubre en Bogotá.

    De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el hoy procesado habría perseguido a la víctima por vía pública de la localidad de Barrios Unidos y propinado una patada por la espalda que la hizo caer al piso. Aprovechando el estado de indefensión en el que quedó, Juan Carlos Suárez Ortiz, quien también está vinculado a la investigación, presuntamente la siguió golpeando.

    El joven fue trasladado a un centro asistencial donde le diagnosticaron traumas severos en cara, cráneo y tórax que desencadenaron en su muerte.

    icardo Rafael González Castro, uno de los presuntos responsables de la agresión que le causó la muerte a un estudiante universitario el pasado 31 de octubre en Bogotá. Foto: Fiscalía

    En ese sentido, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a González Castro el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado.

    Este hombre fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Canapote de Cartagena (Bolívar), luego de que se presentara para atender el requerimiento judicial en su contra.


