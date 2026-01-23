Resumen: La Policía capturó en Soacha a alias ‘Carlitos’, presunto cabecilla del Tren de Aragua, señalado de secuestros, torturas y extorsiones, incluido el ataque al alcalde de Chimichagua, y considerado clave en la expansión del grupo criminal en Bogotá y Cundinamarca, acción que contribuye a frenar delitos de alto impacto en la región.

Cayó alias ‘Carlitos’: presunto cabecilla del Tren de Aragua vinculado a secuestros y torturas en Cundinamarca

En un operativo articulado por la Policía Nacional de Colombia, denominado Operación ‘BASTIÓN’, fue capturado en Soacha alias ‘Carlitos’, reconocido cabecilla de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, con incidencia en Bogotá y el departamento de Cundinamarca, según informó el director general de la Policía, general William Oswaldo Rincón Zambrano.

La detención de ‘Carlitos’ se produjo en el marco de la estrategia institucional contra el crimen organizado que afecta la seguridad ciudadana en diversas regiones del país y representa un golpe directo a la estructura operativa del Tren de Aragua en Colombia.

Perfil criminal del capturado

Este hombre era considerado un articulador clave en la expansión criminal de la banda en territorio colombiano, con presunto involucramiento en múltiples delitos que incluyen secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravado, por los cuales existía orden de captura vigente.

Uno de los hechos más notorios que se le atribuyen es el secuestro y posterior tortura del alcalde de Chimichagua (Cesar), José David Rocha Quintero, ocurrido el 20 de noviembre de 2025, caso que generó amplia preocupación por el uso de violencia extrema contra una autoridad local.

Esto le podría interesar: Seis menores fueron rescatados en Bogotá tras reportes de abandono en Ciudad Bolívar y Kennedy

Operación ‘BASTIÓN’ y capacidades de inteligencia

La Policía Nacional precisó que la captura de ‘Carlitos’ fue el resultado de semanas de trabajo de inteligencia, seguimiento y análisis de redes criminales, con la articulación de unidades especializadas como GAULA, SIPOL, SIJIN y DIJIN, en línea con la estrategia de seguridad ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’.

Autoridades destacaron que esta operación se suma a resultados recientes contra integrantes y líderes del Tren de Aragua, que incluyen capturas de cabecillas en Antioquia y acciones coordinadas anteriormente en Bogotá y en zonas fronterizas, como parte de esfuerzos para desarticular la estructura que delinque a escala trasnacional.

Impacto en Bogotá y Cundinamarca

Las autoridades han intensificado las acciones contra el Tren de Aragua, dado que esta organización ha sido señalada de controlar mercados de estupefacientes, extorsión, homicidios y otros delitos violentos en distintas zonas urbanas, especialmente en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa en Bogotá, donde se han ejecutado operativos que han resultado en numerosas capturas.

Alias ‘Carlitos’ fue puesto a disposición de la justicia, donde deberá responder por los delitos que le son imputados.