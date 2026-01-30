Resumen: En un operativo del Ejército en la vía entre Ituango y Valdivia, fue capturado alias ‘Bairon’, presunto integrante de la Subestructura 18 de las disidencias de las FARC. Durante la acción se incautaron un fusil, cuatro proveedores y 111 cartuchos, asegurados como material probatorio. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía por porte ilegal de armas y otros posibles delitos.

¡Cayó alias ‘Bairon’! Capturan a presunto disidente con fusil y munición en la vía entre Ituango y Valdivia

En una nueva operación militar contra grupos armados ilegales en el norte de Antioquia, unidades del Ejército Nacional capturaron a un hombre identificado como alias ‘Bairon’, señalado de ser integrante de la Subestructura 18 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El operativo tuvo lugar en la vía que conecta los municipios de Ituango y Puerto Valdivia, un corredor que ha sido escenario recurrente de violencia y circulación de armas en la región.

La captura fue ejecutada por tropas del Batallón de Infantería N.º 10 “Coronel Atanasio Girardot”, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, en la vereda Tinajas, un punto estratégico para la movilidad de personas y carga en el norte del departamento. Según el reporte oficial, ‘Bairon’ fue sorprendido mientras transitaba por la zona y no opuso resistencia.

Durante la acción, las autoridades incautaron un fusil de asalto, cuatro proveedores y 111 cartuchos calibre 5.56 mm, material que se presume iba a ser utilizado en actividades delictivas.

Estos elementos fueron asegurados y serán utilizados como pruebas en el proceso judicial que adelanta la Fiscalía General de la Nación, entidad que definirá los cargos en su contra por porte ilegal de armas, munición de uso privativo de las Fuerzas Armadas y otros delitos relacionados con su presunta vinculación con la estructura armada ilegal.

#LaPrimeraDelDía | En el desarrollo de una operación militar, soldados de la #CuartaBrigada, de @Ejercito_Div7, capturaron a alias Bairon, presunto integrante del grupo armado organizado residual Subestructura 18. La operación militar se llevó a cabo en la vereda Tinajas,… pic.twitter.com/U42LWOCwTc — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) January 30, 2026

El norte antioqueño ha sido objeto de operativos constantes por parte de la Fuerza Pública para contrarrestar la presencia y las acciones de grupos armados ilegales, que buscan controlar territorios y rutas de actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de armas, explosivos y narcóticos.

Autoridades y líderes comunitarios han expresado su preocupación por el flujo de armas y artefactos explosivos en la región, subrayando la necesidad de mayor vigilancia, presencia de la fuerza pública y acciones coordinadas para proteger a habitantes, comerciantes y viajeros.