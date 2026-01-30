Resumen: Capturan en Tolima, a uno de los más buscados de Antioquia por abuso sexual. El delincuente tenía antecedentes por narcotráfico y lesiones personales.

Capturado en Tolima uno de los agresores sexuales más buscados de Antioquia

En un operativo de alta precisión coordinado entre departamentos, las autoridades lograron la captura de un peligroso sujeto que figuraba en el cartel de los más buscados de Antioquia.

El arresto del presunto delincuente, señalado por graves delitos cometidos contra niños, niñas y mujeres en el municipio de Betania.

La captura se concretó en el barrio Centro del municipio de Rovira, Tolima, lugar donde pretendía evadir el cerco judicial que le seguían desde la capital antioqueña.

La ubicación de este delincuente fue posible gracias a intensas labores de inteligencia e investigación que permitieron rastrear sus movimientos fuera del departamento.

Además de la orden de captura vigente por delitos contra la integridad sexual, el aprehendido cuenta con un grueso prontuario criminal que incluye antecedentes por concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y lesiones personales. Su caída representa un alivio para las víctimas en el Suroeste antioqueño, quienes esperaban justicia por las agresiones cometidas por este individuo.

Tras ser interceptado por los uniformados, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía 124 Unidad de Género de Medellín.

En las últimas horas, ha sido presentado de manera virtual ante un juez de control de garantías, quien se encargará de legalizar su captura y definir la medida de aseguramiento correspondiente.

Las autoridades locales de Betania y la Gobernación de Antioquia celebraron el resultado, instando a la comunidad a seguir denunciando cualquier información que permita ubicar a los demás sujetos que aún permanecen prófugos y que representan una amenaza para la tranquilidad del departamento.

