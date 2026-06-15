Resumen: Tres presuntos integrantes del grupo delincuencial El Ajizal fueron capturados en la vereda Porvenir, en Itagüí, durante un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía. Los detenidos eran requeridos por orden judicial por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas, y quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial.

Cayeron tres presuntos integrantes de ‘El Ajizal’ en Itagüí: eran buscados por homicidio y porte ilegal de armas

Tres personas señaladas de integrar una estructura delincuencial con injerencia en el Valle de Aburrá fueron capturadas en el municipio de Itagüí, en medio de un operativo adelantado de manera conjunta por unidades del Ejército Nacional y la Policía.

El procedimiento se llevó a cabo en la vereda Porvenir, donde tropas del Batallón de Policía Militar N.º 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, apoyaron el cumplimiento de órdenes judiciales emitidas contra los hoy detenidos.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, los capturados serían presuntos integrantes del grupo de delincuencia común organizada conocido como El Ajizal, una estructura señalada de participar en actividades criminales en distintos sectores del Valle de Aburrá.

Los tres hombres deberán responder ante las autoridades competentes por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, conductas por las cuales eran requeridos judicialmente.

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Operativo conjunto en Itagüí

La acción fue desarrollada en coordinación con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en el marco de las estrategias orientadas a ubicar y poner a disposición de la justicia a personas vinculadas con hechos delictivos que afectan la seguridad ciudadana.

Según lo informado por las autoridades, este resultado representa una afectación a las capacidades criminales de estructuras dedicadas a la comisión de delitos en esta subregión antioqueña.

Tras su captura, los detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente para avanzar en el proceso legal y definir su situación jurídica.

Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando operaciones conjuntas para combatir las organizaciones delincuenciales que tienen presencia en el departamento y fortalecer las condiciones de seguridad para la población.