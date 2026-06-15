Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Cayeron tres presuntos integrantes de ‘El Ajizal’ en Itagüí: eran buscados por homicidio y porte ilegal de armas

    El operativo conjunto fue adelantado por el Ejército y la Policía en la vereda Porvenir, en cumplimiento de órdenes judiciales.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Cayeron tres presuntos integrantes de ‘El Ajizal’ en Itagüí: eran buscados por homicidio y porte ilegal de armas
    Foto: Séptima División del Ejército Nacional
    Cayeron tres presuntos integrantes de ‘El Ajizal’ en Itagüí: eran buscados por homicidio y porte ilegal de armas

    Resumen: Tres presuntos integrantes del grupo delincuencial El Ajizal fueron capturados en la vereda Porvenir, en Itagüí, durante un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía. Los detenidos eran requeridos por orden judicial por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas, y quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Tres personas señaladas de integrar una estructura delincuencial con injerencia en el Valle de Aburrá fueron capturadas en el municipio de Itagüí, en medio de un operativo adelantado de manera conjunta por unidades del Ejército Nacional y la Policía.

    El procedimiento se llevó a cabo en la vereda Porvenir, donde tropas del Batallón de Policía Militar N.º 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, apoyaron el cumplimiento de órdenes judiciales emitidas contra los hoy detenidos.

    De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, los capturados serían presuntos integrantes del grupo de delincuencia común organizada conocido como El Ajizal, una estructura señalada de participar en actividades criminales en distintos sectores del Valle de Aburrá.

    Cayeron tres presuntos integrantes de ‘El Ajizal’ en Itagüí: eran buscados por homicidio y porte ilegal de armas

    Foto: Séptima División del Ejército Nacional

    Los tres hombres deberán responder ante las autoridades competentes por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, conductas por las cuales eran requeridos judicialmente.

    Esto le podría interesar: A pocos días de las urnas, el ELN declara un alto el fuego unilateral para la segunda vuelta presidencial

    Operativo conjunto en Itagüí

    La acción fue desarrollada en coordinación con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en el marco de las estrategias orientadas a ubicar y poner a disposición de la justicia a personas vinculadas con hechos delictivos que afectan la seguridad ciudadana.

    Cayeron tres presuntos integrantes de ‘El Ajizal’ en Itagüí: eran buscados por homicidio y porte ilegal de armas

    Foto: Séptima División del Ejército Nacional

    Según lo informado por las autoridades, este resultado representa una afectación a las capacidades criminales de estructuras dedicadas a la comisión de delitos en esta subregión antioqueña.

    Tras su captura, los detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente para avanzar en el proceso legal y definir su situación jurídica.

    Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando operaciones conjuntas para combatir las organizaciones delincuenciales que tienen presencia en el departamento y fortalecer las condiciones de seguridad para la población.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.