Resumen: Dos hombres fueron capturados en Bogotá tras ser señalados de participar en un robo contra pasajeros de un bus del SITP en la localidad de Kennedy. Durante el operativo, la Policía recuperó 14 celulares presuntamente hurtados e incautó una pistola traumática, mientras los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Cayeron tras asaltar un bus del SITP: les encontraron 14 celulares y un arma traumática

Dos hombres señalados de participar en un hurto masivo contra pasajeros de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) fueron capturados por uniformados de la Policía Nacional en Bogotá, en un operativo que permitió además recuperar varios elementos robados e incautar un arma traumática.

Asalto a pasajeros en un bus del SITP

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el caso se registró luego de que un grupo de personas abordara un vehículo del sistema de transporte en un paradero ubicado sobre la avenida Guayacanes, en la localidad de Kennedy.

Según los reportes conocidos por la Policía, varios usuarios del bus habrían sido víctimas de robo mientras se movilizaban en el vehículo. Tras cometer el hecho, los presuntos responsables abandonaron el lugar y emprendieron la huida en un taxi que los esperaba en las inmediaciones.

La situación fue reportada de manera oportuna a través de la central de radio, lo que permitió activar de inmediato un operativo de búsqueda para ubicar a los sospechosos. Como parte de la reacción policial, se implementó un plan candado en distintos puntos de la ciudad con el fin de interceptar el vehículo utilizado para escapar.

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Minutos después, las autoridades lograron localizar el taxi en el sector de Samper Mendoza. Durante el procedimiento fueron detenidos dos hombres que, según la investigación preliminar, estarían relacionados con el hurto cometido contra los pasajeros del SITP.

Recuperaron celulares e incautaron un arma traumática

En medio de la inspección realizada por los uniformados, se encontraron 14 teléfonos celulares de diferentes marcas, los cuales habrían sido sustraídos durante el asalto. Los dispositivos fueron recuperados y puestos a disposición de las autoridades para adelantar los respectivos procesos de identificación y devolución.

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Estos delincuentes no alcanzaron a llegar lejos y fueron capturados luego de subir a un bus del SITP para despojar a los pasajeros de sus pertenencias. Gracias a la alerta de la ciudadanía y a un plan candado activado por @PoliciaBogota, dos presuntos delincuentes fueron… pic.twitter.com/9Y5wP2Ggb4 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 17, 2026

Además de los celulares, la Policía incautó una pistola traumática junto con un proveedor y ocho cartuchos, elementos que también quedaron bajo custodia de las autoridades competentes.

Los capturados tienen 31 y 40 años de edad y fueron dejados a disposición de la autoridad judicial correspondiente para responder por los delitos que les sean imputados dentro del proceso.

Las autoridades también señalaron que ambos registran antecedentes por los delitos de hurto y lesiones personales, información que hará parte de las verificaciones adelantadas durante la investigación.

El caso quedó en manos de las entidades competentes, que continuarán con las diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar la posible participación de otras personas en este episodio que afectó a varios usuarios del sistema de transporte público de la capital.