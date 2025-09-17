Resumen: Tres hombres identificados como Gabriel Ángel Valencia, Andrés Felipe González y Yeison Steven Correa fueron enviados a prisión por su presunta participación en un violento robo en Cali. Los hechos ocurrieron el 13 de marzo, cuando habrían asaltado a una pareja con armas de fuego para robarles pertenencias avaluadas en más de $5 millones. La captura fue realizada por la Sijín el 8 de septiembre, y aunque los implicados no aceptaron los cargos, un juez ordenó su detención.

¡Cayeron por millonario hurto! Juez envía a prisión a los asaltantes de una pareja en Cali

Tres presuntos asaltantes fueron enviados a la cárcel mientras avanzan las investigaciones por un hurto calificado y agravado ocurrido en Cali, Valle del Cauca. La Fiscalía identificó a los señalados como Gabriel Ángel Valencia, Andrés Felipe González y Yeison Steven Correa, quienes habrían atacado a una pareja para robarles objetos de valor.

Según el expediente, los hechos se registraron la noche del 13 de marzo de 2025, cuando las víctimas llegaban a su vivienda. Los tres hombres, supuestamente armados, las interceptaron e intimidaron para despejarlas de pertenencias avaluadas en $5’885.000.

Tras varios meses de seguimiento, personal de la Sijín de la Policía Nacional logró capturar a los sospechosos el 8 de septiembre en distintos puntos de la capital vallecaucana. Posteriormente fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde un fiscal de la Seccional Cali les imputó formalmente el delito de hurto calificado y agravado y radicó el escrito de acusación.

Durante la audiencia, ninguno de los implicados aceptó los cargos. El juez determinó que los tres permanecerán privados de la libertad en un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial. Las autoridades destacaron la rápida reacción investigativa que permitió dar con los presuntos responsables de este robo violento que generó preocupación en la comunidad caleña.