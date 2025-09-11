¡Llegó la plata! Deportivo Cali se pone al día con sus jugadores y empleados

Minuto30
    ¡Una nueva era! Deportivo Cali recibe inyección económica y pone fin a sus problemas de caja.
    Resumen: El Deportivo Cali ha logrado un importante avance para estabilizar sus finanzas al ponerse al día con el pago de salarios a jugadores, cuerpo técnico y demás empleados. Este alivio financiero fue posible gracias al primer desembolso de un nuevo socio estratégico, el grupo inversor guatemalteco IDC Network, que ha inyectado capital al club para cubrir tres quincenas adeudadas. Este pago busca aliviar la presión económica que el equipo ha enfrentado en las últimas temporadas y, con esto, los hinchas esperan que el club, actualmente en la casilla 13 de la tabla, mejore su rendimiento deportivo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Deportivo Cali, uno de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano, ha traído buenas noticias para su plantilla y personal.

    En un paso significativo para estabilizar sus finanzas, el club se puso al día con el pago de los salarios adeudados a sus jugadores, cuerpo técnico y empleados.

    Se conoció que el club recibió el primer desembolso de un nuevo socio estratégico, lo que permitió cubrir el pago de tres quincenas que se debían.

    El pago beneficia no solo a los futbolistas, sino también al personal administrativo, de servicios generales y demás colaboradores.

    El Deportivo Cali ha enfrentado dificultades económicas en las últimas temporadas, pero esta inyección de capital promete aliviar la presión financiera.

    Según el diario El País de Cali, la nómina mensual del club asciende a cerca de $4 mil millones de pesos.

    La llegada de este nuevo socio, grupo inversor guatemalteco IDC Network, representa un respiro financiero importante y una esperanza de estabilización para la institución verdiblanca.

    Con este alivio económico, los hinchas del cuadro azucarero esperan que el rendimiento deportivo mejore.

    Deportivo Cali está ubicado en la casilla 13, parcialmente por fuera del grupo de los cuadrangulares.

    Los azucareros solo han sumado 11 puntos de los 30 disputados hasta ahora, un bajo rendimiento que tiene ansiosos a los fieles hinchas azucareros.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

