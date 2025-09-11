El Deportivo Cali, uno de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano, ha traído buenas noticias para su plantilla y personal.

En un paso significativo para estabilizar sus finanzas, el club se puso al día con el pago de los salarios adeudados a sus jugadores, cuerpo técnico y empleados.

Se conoció que el club recibió el primer desembolso de un nuevo socio estratégico, lo que permitió cubrir el pago de tres quincenas que se debían.

El pago beneficia no solo a los futbolistas, sino también al personal administrativo, de servicios generales y demás colaboradores.

El Deportivo Cali ha enfrentado dificultades económicas en las últimas temporadas, pero esta inyección de capital promete aliviar la presión financiera.

¡Llegó la plata! Deportivo Cali se pone al día con sus jugadores y empleados

Según el diario El País de Cali, la nómina mensual del club asciende a cerca de $4 mil millones de pesos.

La llegada de este nuevo socio, grupo inversor guatemalteco IDC Network, representa un respiro financiero importante y una esperanza de estabilización para la institución verdiblanca.

Con este alivio económico, los hinchas del cuadro azucarero esperan que el rendimiento deportivo mejore.

Deportivo Cali está ubicado en la casilla 13, parcialmente por fuera del grupo de los cuadrangulares.

Los azucareros solo han sumado 11 puntos de los 30 disputados hasta ahora, un bajo rendimiento que tiene ansiosos a los fieles hinchas azucareros.

