Resumen: En un hecho sin precedentes para la memoria de un líder contemporáneo, el acuerdo establece el 11 de agosto de cada año como día cívico en Bogotá

Bogotá honra el legado de Miguel Uribe Turbay: Avenida Calle 34, estaciones del Metro y día cívico llevarán su nombre

Minuto30.com .- El Concejo de Bogotá aprobó en las últimas horas el Proyecto de Acuerdo 768 de 2025, una iniciativa que busca exaltar y preservar la memoria de Miguel Uribe Turbay. El acuerdo reconoce la trayectoria del exconcejal, exsecretario de Gobierno y senador, cuya carrera política estuvo marcada por la defensa de la seguridad y el impulso de obras estratégicas como el Metro de Bogotá.

La iniciativa, liderada por la bancada del Centro Democrático, establece una serie de transformaciones en el espacio público y la vida civil de la capital que redefinen el mapa simbólico de la ciudad.

Cambios en la nomenclatura y nuevos monumentos

El acuerdo es ambicioso en cuanto a la visibilidad del homenajeado en la infraestructura urbana. Uno de los puntos más destacados es el cambio de nombre de una vía neurálgica: la Avenida Calle 34 (entre la Carrera Séptima y la intersección con la Calle 26) pasará a denominarse oficialmente “Avenida Calle 34 Miguel Uribe Turbay”.

Además, el Distrito asignará su nombre a una estación del sistema de transporte, ya sea en la Primera Línea del Metro, troncales de TransMilenio o cables aéreos. Otros homenajes físicos incluyen:

Bustos y óleos: Se instalará un busto en la plazoleta interna del Concejo y un óleo en el Salón Comuneros.

Monumentos: Una estatua en la plazoleta de Usaquén y un monumento en el Mausoleo del Cementerio Central.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Renombramiento de parques: El Parque El Golfito en Fontibón, sitio del magnicidio, será rebautizado como Parque Miguel Uribe Turbay.

Educación y Deporte: El nombre de Uribe Turbay en las instituciones

El impacto del acuerdo se extiende a los sectores de educación y recreación. Se contempla que una nueva sede educativa distrital lleve su nombre y que el Estadio Metropolitano de Techo, el Palacio de los Deportes o el CEFE Chapinero puedan ser denominados bajo su memoria, previa viabilidad jurídica.

Asimismo, se fortalecerá el vínculo con la Fundación Solidaridad por Colombia para integrar espacios académicos de investigación sobre su liderazgo y convicciones frente a la seguridad territorial.

11 de agosto: Nuevo día cívico en Bogotá

En un hecho sin precedentes para la memoria de un líder contemporáneo, el acuerdo establece el 11 de agosto de cada año como día cívico en Bogotá. Esta fecha estará enmarcada por actividades relacionadas con la tradicional “Caminata de la Solidaridad” e incluirá la creación de la Media Maratón Miguel Uribe Turbay.

“La violencia nos arrebató a un líder, pero no sus convicciones. Hoy Bogotá honra a uno de los suyos y reafirma que la seguridad y la institucionalidad siguen siendo el camino”, puntualizaron los concejales de la bancada del Centro Democrático.