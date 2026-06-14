Cayeron ocho presuntos mineros ilegales en zona rural de Ebéjico tras operativo del Ejército.

Resumen: En zona rural de Ebéjico, Antioquia, Colombia, un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía permitió la captura de ocho personas señaladas de realizar actividades de minería ilegal. Durante la intervención también fue neutralizada una unidad de producción minera y se incautó e inutilizó maquinaria utilizada para la extracción no autorizada de recursos naturales, en una acción enfocada en la protección del medio ambiente y el control de esta actividad ilícita en el departamento.

En zona rural del municipio de Ebéjico, Antioquia, Colombia, se desarrolló una operación conjunta entre tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 32 de la Cuarta Brigada y la Policía Nacional, que permitió la captura en flagrancia de ocho personas presuntamente vinculadas a actividades de explotación minera ilegal.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la intervención también dejó como resultado la neutralización de una Unidad de Producción Minera que estaría siendo utilizada para la extracción no autorizada de recursos naturales en esta zona del departamento de Antioquia.

Material incautado durante el operativo

Durante el procedimiento fueron hallados y posteriormente incautados e inutilizados diversos elementos empleados para la actividad extractiva, entre ellos tres motobombas, dos clasificadoras, cinco mangueras de succión, dos dragas tipo buzo, un motor y dos estructuras de embalse.

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Según lo indicado, estos equipos eran utilizados para el desarrollo de labores de extracción ilegal en el terreno intervenido, el cual hace parte de áreas rurales donde se han venido realizando controles por parte de las autoridades para evitar el impacto ambiental.

Acciones contra la minería ilegal

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos buscan contrarrestar la explotación ilícita de yacimientos minerales, una actividad que genera afectaciones a los recursos naturales, especialmente en zonas rurales donde se adelantan labores de control y vigilancia.

La operación fue realizada de manera coordinada entre unidades militares y la Policía Nacional, como parte de las estrategias de seguridad y protección ambiental en el departamento.

Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan los procesos judiciales correspondientes.

Finalmente, las autoridades reiteraron que este tipo de acciones continuarán en diferentes puntos del departamento, con el objetivo de frenar la minería ilegal y proteger los ecosistemas de Antioquia.