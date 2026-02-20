Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía incautó más de 2 toneladas de marihuana en la vía Rumichaca - Pasto. El cargamento iba oculto en un furgón y un hombre fue capturado en Ipiales.

Frenan cargamento millonario: Policía incautó más de dos toneladas de marihuana en Ipiales

En una operación contra el narcotráfico, la Policía Nacional incautó 2.092 kilos de marihuana en el departamento de Nariño. El procedimiento se realizó en el kilómetro 18 de la vía Rumichaca–Pasto, en el sector San Juan de Ipiales.

Un furgón fue interceptado por uniformados de Tránsito y Transporte, quienes hallaron 399 paquetes envueltos en plástico negro que contenían marihuana, con un peso superior a dos toneladas.

Según las autoridades, el cargamento equivalía a cerca de dos millones de dosis y representaba un fuerte golpe económico a las estructuras criminales del sur del país.

El capturado, quien no registraba antecedentes judiciales previos, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada contra el Narcotráfico junto con el vehículo y un teléfono móvil incautado.

