Harold Tejada asciende al tercer lugar del UAE Tour 2026 tras brillar en la montaña y acechar el liderato de Tiberi. Foto: Tomada de COC / Créditos al autor

Resumen: Harold Tejada ha dado un golpe de autoridad en el UAE Tour 2026 al escalar hasta la tercera posición de la clasificación general tras una brillante actuación en la tercera etapa. El ciclista del Astana Team finalizó cuarto en la exigente subida a Jebel Mobrah, quedando a solo un minuto del líder Antonio Tiberi y consolidándose como el mejor de la delegación colombiana, que también cuenta con la participación de Nairo Quintana, Sergio Higuita y Juan Sebastián Molano. Con este resultado, el corredor cafetero se mete de lleno en la lucha por el podio final de la competencia, que concluirá el próximo 22 de febrero tras completar las cuatro etapas restantes.

Colombia brilla en el desierto: Harold Tejada ya es tercero en la general del UAE Tour

El ciclismo colombiano vuelve a brillar con fuerza en el panorama internacional gracias a la destacada actuación de Harold Tejada en el UAE Tour 2026.

Durante la tercera etapa de la competición, el corredor del Astana Team protagonizó una sólida escalada que no solo demostró su excelente condición física, sino que le permitió meterse de lleno en el podio parcial de la clasificación general justo cuando la carrera entra en su fase más crítica y decisiva.

Tras superar con autoridad la primera gran prueba de fuego en la montaña, Tejada se sitúa ahora en la tercera posición de la general, a solo un minuto de distancia del actual líder, el italiano Antonio Tiberi.

Con este resultado, el ciclista huilense se perfila como uno de los grandes protagonistas de la ronda emiratí, manteniendo intactas sus aspiraciones de cara al cierre de la competencia previsto para el próximo 22 de febrero, cuando aún restan cuatro exigentes jornadas por disputarse.

La jornada clave se desarrolló sobre un trazado de 183 kilómetros que conectó la localidad de Umm al Quwain con la imponente cima de Jebel Mobrah.

Colombia brilla en el desierto: Harold Tejada ya es tercero en la general del UAE Tour

Este ascenso final, caracterizado por ser constante y sumamente selectivo, funcionó como el primer examen de rigor para los aspirantes al título, provocando fracturas en el pelotón y marcando diferencias significativas entre los favoritos que buscan el trono en territorio asiático.

En el fragor de la subida, el pedalista cafetero logró cruzar la meta en la cuarta posición del día, cediendo apenas 41 segundos respecto al ganador de la etapa.

Este desempeño estratégico le otorgó el impulso necesario para ascender puestos en la tabla principal y consolidarse entre los tres mejores de la carrera, reafirmando su madurez deportiva en una de las citas más prestigiosas del calendario mundial.

La representación colombiana en el UAE Tour se completa con la participación de otros referentes nacionales que continúan en la lucha dentro del lote internacional.

Nairo Quintana se mantiene en la casilla 41 de la general, seguido de cerca por Sergio Higuita en la posición 46, mientras que el velocista Juan Sebastián Molano ocupa el puesto 109, cerrando así una nutrida delegación que busca dejar en alto el nombre del país en las carreteras de los Emiratos Árabes Unidos.

Más noticias de Deporte