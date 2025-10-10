¡Capturados en flagrancia! Tres hombres fueron sorprendidos robando millonaria mercancía en Bogotá

Resumen: En Bogotá, tres hombres fueron detenidos en flagrancia mientras robaban mercancía eléctrica valorada en 8 millones de pesos. Los uniformados recuperaron los elementos sustraídos y lograron inmovilizar el vehículo utilizado para la huida. Según las autoridades, los detenidos se hacían pasar por contratistas de una empresa y estarían vinculados a al menos cinco hurtos similares. Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

En un operativo realizado en la localidad de Barrios Unidos, la Policía de Bogotá detuvo a tres hombres que fueron sorprendidos hurtando mercancía de un vehículo en movimiento.

La alerta llegó gracias a la llamada de la víctima a la Línea de Emergencias 123, quien informó que había dejado su furgón con elementos eléctricos en un parqueadero y, durante su desplazamiento, percibió ruidos extraños provenientes de la parte trasera del vehículo.

Las autoridades interceptaron rápidamente el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos. Uno de ellos llevaba consigo chaleco, overol y casco, simulando ser un contratista de la empresa Metro, estrategia que, según la investigación, habrían utilizado en al menos cinco hurtos similares.

El teniente coronel Sergio Bayona, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, confirmó que gracias a la intervención oportuna se recuperaron diversos elementos eléctricos, valorados en aproximadamente $8 millones, y se inmovilizó el vehículo utilizado por los delincuentes para intentar escapar.

Los tres hombres fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades continúan con la investigación para establecer si están vinculados a otros hechos delictivos en la ciudad, reforzando los controles en puntos estratégicos para prevenir este tipo de hurtos.

